Eleonora Daniele pronta a lasciare la tv: "Sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta"

Eleonora Daniele è uno dei volti di punta dell’azienda di Viale Mazzini. Il suo programma “Storie italiane“, conosciuto anche per essere lo spin-off di “Unomattina”, in onda su Rai 1 dal 2011, sta ottenendo un successo davvero incredibile in quella fascia di orario.

A quanto pare però Eleonora Daniele non si vede ancora in televisione nel prossimo futuro. La conduttrice, intervistata dal settimanale “Diva e Donna” diretto da Angelo Ascoli, rivela di essere pronta a lasciare il piccolo schermo per intraprendere la strada da psicologa, dal momento che si è iscritta nuovamente all’università.

Il futuro di Eleonora Daniele

La conduttrice rivela che la laurea le consentirà quindi di abbandonare definitivamente la Rai e “Storie italiane” per intraprendere un altro percorso lavorativo: “Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Mi sono iscritta di nuovo all’università dopo la mia prima laurea in Comunicazione. Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma. […] Se è una vita parallela? No, è una vita futura“.

A quanto pare i sogni futuri di Eleonora Daniele non si fermano qui, siccome ammette che desidera avere un secondo figlio. Mentre, parlando del suo ruolo di madre con Carlotta, che compie un anno il prossimo 25 maggio, dichiara: “Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te. Ho messo da parte i miei piccoli egoismi”.

Il presente di Eleonora Daniele però è totalmente concentrato, oltre che allo studio, alla trasmissione che sta conducendo su Rai 1. Difatti al momento l’azienda di Viale Mazzini sta puntando in maniera decisa su “Storie italiane”, e l’enorme successo manifesta tutto il gradimento da parte del pubblico.