Eleonora Abbagnato nella bufera: insulta e minaccia i ballerini

La ballerina Eleonora Abbagnato si trova nel mezzo di una bufera in questi ultimi giorni, da quando è stata resa pubblica una lettera inviata dal Rsu, Rappresentanze sindacali unitarie della Fondazione lirica, al sovrintendente Carlo Fuortes, al direttore del Personale e alla stessa Eleonora Abbagnato, in cui il corpo di ballo dell’Opera di Roma denuncia i comportamenti irrispettosi che questa avrebbe avuto nei loro confronti.

La lettera è stata inviata e ricevuta il primo agosto scorso, ma i fatti descritti risalgono al 25 luglio, quando il corpo di ballo dell’Opera di Roma era impegnato con le prove del baletto di “Romeo e Giulietta” di Prokofev a Caracalla. In questa occasione, così come si legge, la Direttrice Abbagnato si sarebbe rivolta alla compagnia con “epiteti ingiuriosi, gravemente lesivi della dignità personale e professionale dei ballerini“, specificando anche di aver violato l’art. 6 del vigente Codice Etico. Alcuni di questi epiteti sono stati riportati alla lettera dal Rsu, seguito dalle minacce che la ballerina avrebbe rivolto al corpo di ballo.

Stando a quando è stato specificato dalle Rappresentanze sindacali unitarie però, questa non sarebbe la prima volta che la ballerina si rivolge in modo offensivo al proprio corpo di ballo e alla stessa Fondazione, definendolo “teatro di m****“, ma sono emerse numerose criticità che l’Abbagnato ha provato a giustificare con un clima pesante che si vivrebbe nella compagnia, ma che l’intero corpo di ballo descrive come “lo specchio del suo modo di svolgere il proprio ruolo“.

Alla Direttrice si affida un comportamento non costruttivo, irrispettoso e non consono al ruolo che ricopre, e alla sua mancata presenza in Teatro per la preprazione dei ballerini, spesso affidati ad assistenti impreparati.

La richiesta del corpo di ballo

Lo scopo di questa lettera invita dal corpo di ballo, è la richiesta di sanzioni da parte della Fondazione per la Direttrice Eleonora Abbagnato per il suo comportamento che ha violato il Codice Etico, e che venga fatto un cambio nella gestione della Compagnia che possa andare di pari passo con il prestigio del Teatro stesso, non solo dal punto di vista artistico ma anche gestionale.

Momentaneamente la Direttrice Abbagnato non ha rilasciato alcun commento, e la Fondazione sta controllando la veridicità delle parole ricevute.