Elenoire Casalegno risponde a Luca Onestini

La guerra scoppiata tra Luca Onestini e Elenoire Casalegno non accenna a placarsi. I due stanno dando vita a siparietti molto interessanti, con botta e risposta continui che appassionano sempre più il pubblico che li segue. Il caos è nato dopo che la Casalegno aveva svelato la motivazione che ha spinto Luca Onestini e la sua fidanzata, Ivana Mrazova, a non partecipare all’ottava edizione di “Pechino Express”.

Andando con ordine, durante la messa in onda di una puntata di “Vite da copertina“, il programma in onda su TV8, che la Casalegno conduce in coppia con Giovanni Ciacci, Elenoire ha dichiarato che Luca Onestini e Ivana Mrazova avrebbero rinunciato a partecipare a “Pechino Express”, il reality in onda su rai 2 e condotto da Costantino Della Gherardesca, per motivi economici.

Sembrerebbe che Luca abbia preferito non rinunciare per un mese al lavoro che svolge attraverso i social network, forse perchè la remunerazione è maggiore. Ivana, che ha conosciuto durante la partecipazione al “Grande Fratello Vip“, reality nel quale i due dapprima erano amici e poi fidanzati, lo ha seguito a ruota, rinunciando anch’essa a partecipare a “Pechino Express”.

Dopo le dichiarazioni fatte in trasmissione da Elenoire, Luca le ha risposto attraverso delle Instagram stories, palesando tutto il suo disappunto e disprezzo, utilizzando delle parole anche forti. Elenoire, dal canto suo ha a sua volta risposto a Luca, alimentando ancor di più il fuoco che arde e arricchendo la querelle di un nuovo capitolo.

La Casalegno, attraverso le pagine di “GossipBlog” ha dichiarato: “Sarebbe meglio spiegare senza agitarsi troppo, il motivo di una scelta lavorativa, senza usare offese e parolacce. La notizia riportata in trasmissione non conteneva insulti, offese, parole volgari e tanto meno giudizi professionali. Buona vita a tutti, anche al signore“. Insomma la Casalegno non ha voluto lasciare la questione in sospeso e chissà se Luca a sua volta deciderà di risponderle ancora.