Elena Sofia Ricci prossima al divorzio? Dopo 19 anni, sarebbe finita con Stefano Mainetti

Ascolta questo articolo

Sarebbe giunto a capolinea uno dei matrimoni più longevi del mondo dello spettacolo italiano. Dopo 19 anni di matrimonio, sarebbe infatti giunta a capolinea la relazione tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. A riportare per primo la notizia è il sito Today, che ha annunciato che i due coniugi avrebbero già avviato le pratiche per il divorzio.

La rottura arriverebbe dopo una “lunga crisi considerata ormai insanabile“, secondo quanto riportato sul sito Today, e secondo i bene informati la decisione, anche se molto sofferta, è stata presa di comune accordo dai due. Le voci su una possibile crisi della coppia si facevano strada da mesi, dato che era molto tempo che i due non comparivano insieme in pubblico.

Anche se da Elena e Stefano non sono arrivate dichiarazioni ufficiali in merito alla notizia, cosa che non sorprende dato il noto riserbo che hanno sempre tenuto sulla loro vita privata, non è sfuggito agli occhi dei più attenti che i due non hanno partecipato ad alcun evento insieme da mesi. Allo scorso Festival del cinema di Roma, tenutosi lo scorso ottobre, l’attrice toscana si era presentata sul tappeto rosso insieme alla figlia 18enne Maria, invece che con Stefano come negli anni passati.

Elena e Stefano, che è un compositore di musiche per film e direttore d’orchestra, si erano conosciuti nel 2002 in Toscana. L’anno successivo arrivò il matrimonio della coppia, seguito ad ottobre del 2004 dalla nascita della figlia Maria Mainetti. Lo scorso 20 ottobre 2019, Elena Sofia Ricci aveva festeggiato l’anniversario postando Instagram una foto dalle loro nozze e scrivendo: “18 anni di me e te“.

La 18enne è la seconda figlia dell’attrice di “Che Dio ci aiuti”, che ha dato alla luce nel 1996 la figlia primogenita Emma, oggi 26enne e anche lei attrice, avuta con l’ex compagno Pino Quartullo. In passato l’attrice è stata sposata con lo scrittore Luca Damiani dal 1991 al 1992, una relazione terminata a causa di del tradimento da parte di Damiani con Nancy Brilli, ex amica della Ricci.