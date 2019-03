Elena Santarelli posta sul suo profilo Instagram una foto con il Papa ed il figlio Giacomo: "Non ho perso la fede"

Elena Santarelli è ritornata nuovamente a parlare della malattia che ha colpito il figlio Giacomo, il bimbo di otto anni che da novembre 2017 è affetto purtroppo da un tumore cerebrale, e lo ha fatto postando una bellissima fotografia sul suo profilo Instagram che ha emozionato moltissimo i suoi numerosi fan e non solo.

La bionda showgirl di origine romane, sta infatti combattendo da oltre un anno assieme al marito Bernardo Corradi una battaglia durissima ma, nonostante tutto, non perde sicuramente occasione per raccontare e raccontarsi soprattutto sui social. Una specie di diario personale nel quale annotare giorno per giorno la sua testimonianza come mamma di un bambino affetto da una tremenda malattia ma anche per infondere coraggio e a chi, come lei, sta vivendo una situazione simile.

Anche qualche settimana fa, la stessa Elena aveva voluto rilasciare una bellissima intervista al Messaggero dove aveva parlato dell’importanza della fede e del suo avvicinamento alla chiesa e ai gruppi di preghiera. Ecco perchè anche in questi giorni, la stessa, ha voluto postare sul suo profilo Instagram una bellissima foto che la ritrae assieme al Papa e il suo piccolo Giacomo corredata da una bellissima didascalia.

“Questo è’ un vecchio selfie del giugno 2017, e lo specifico perché così non partono i titoli “ la Santarelli oggi in udienza dal Papa”, l’ho ritrovato questa mattina mentre pulivo le foto. La vita, spesso, ci pone dinanzi a delle prove complesse e inaspettate. Sono sfide cruente e dolorose, che c’inducono a riflettere sul senso e sui limiti del nostro percorso esistenziale. Molti mi chiedono se ho perso la fede: la risposta è no, anzi è aumentata. Non mi sono mai sentita sola” ha infatti chiosato la showgirl romana.

Purtroppo sono molti i personaggi che stanno vivendo questa malattia terribile e, nonostante tutto, hanno deciso di raccontare pubblicamente la loro storia. Nadia Toffa e Carolyn Smith sono spesse volte presenti sui profili Instagram mentre solamente qualche mese fa, l’ex calciatore Gianluca Vialli, aveva dichiarato di soffrire di un tumore al pancreas.