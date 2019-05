Elena Santarelli, la lettera del figlio Giacomo dopo l’annuncio della guarigione: "Non hai mai perso la speranza"

Domenica 12 maggio si è celebrata la festa della mamma, un giorno speciale ancheper la popolare showgirl ed opinionista di “Italia Si” Elena Santarelli che ha festeggiato ricevendo quest’anno un dono molto speciale dal figlio Giacomo, che ha vinto la sua battaglia contro una forma tumorale cerebrale.

Nei giorni scorsi, è arrivato l’annuncio che i fan della Santarelli attendevano da tempo, cioè quello della completa guarigione di Giacomo. Il piccolo, in occasione della Festa della mamma, ha dedicato una lettera piena d’amore all’amata mamma, dove traspare tutta la gratitudine per il sostegno, ma anche la forza di Elena, che non ha mai smesso di credere in questo felice esito.

La lettera d’amore di Giacomo per mamma Elena

Elena Santarelli è diventata quasi un esempio di speranza per tanti genitori che si trovano nelle sue stesse condizioni, con figli piccoli vittime di forme turmorali più o meno aggressive. Elena non ha mai nascosto la malattia a Giacomo, così come ai suoi fan, infatti dopo i primi rumors la modella è ucita allo scoperto raccontando, in parte, la verità sul figlio.

La lettera di Giacomo per mamma Elena è la sintesi dell’amore, di quel grande ed unico amore che solo un figlio può avere per la sua mamma, in tal senso le parole del piccolo: “Mamma tu sei una mamma speciale perché quando sono triste o arrabbiato tu mi supporti sempre” – quindi prosegue nel dire che Elena è la mamma più bella del mondo, ma anche gentile e carina.

Ma non è tutto perché Giacomo prosegue la sua missiva scrivendo:”quando facevo le chemio chiedevo sempre tra quanto finiscono le cure e tu mi dicevi ‘tranquillo quel giorno arriverà’. E il giorno è arrivato come dicevi tu, e non perdevi mai la speranza. Mamma grazie per tutto quello che fai per me“.

Il disegno di una torta e tanti cuoricini rossi hanno poi arricchito la lettera di Giacomo, che neanche a dirlo è stata orgogliosamente pubblicata sul profilo Instagram di mamma Elena, ricevendo nel giro di poche ore migliaia di like e commenti, a testimonianza del grande affetto e vicinanza che i fan hanno nei confronti della Santarelli, ma anche di profonda stima e gratitudine nei confronti dello staff medico che ha aiutato Giacomo nel suo percorso di guarigione.