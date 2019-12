Elena Santarelli, la foto dei figli commuove il web

Un quadretto familiare non poteva essere più perfetto di così. L’ultimo scatto fotografico postato sul profilo Instagram di Elena Santarelli sta dimostrando un’armonia familiare all’ennesima potenza. Nonostante la sofferenza e i recenti problemi di salute del piccolo Giacomo, adesso sembra esser tornato il sereno.

Elena Santarelli è molto gelosa della sua sfera privata e, per tale ragione, l’ultima foto postata dalla 38enne romana rappresenta una vera rarità. Nell’ultimo dolce scatto pubblicato sulla sua gallery di Instagram, la splendida testimonial dell’acqua minerale Rocchetta ha condiviso con i followers la parte più importante e preziosa della sua vita: i suoi figli.

“Mi fate volare quando vi amate”, sono queste le parole che incorniciano l’ultima foto condivisa da Elena Santarelli. Non si tratta di una frase di circostanza: la sua è una vera e propria dichiarazione d’affetto, che la showgirl porta avanti con orgoglio, giorno dopo giorno.

Lo scatto che ritrae i due figli di Elena Santarelli, Giacomo e Greta, ha scaldato il cuore dei fan e ha ricordato loro, ancora una volta, che la caratura di mamma Elena non sta solo nelle sue gambe chilometriche, i suoi lunghi capelli color oro e le curve da cardiopalmo. Negli ultimi anni la 38enne romana ha dimostrato di esser una “mamma coraggio“, che piazza i figli al primo posto delle proprie priorità.

A poche ore dalla pubblicazione del post di Elena Santarelli, sul social network Instagram è esploso l’affetto dei fan e, immancabilmente, tutti i loro commenti e i messaggi d’amore. Le reazioni dei followers sono state numerose e il post conta oltre 67.200 like. Ma è tra i 950 commenti che il popolo dei social si è fatto maggiormente sentire, dando il meglio di sé. Centinaia le frasi di solidarietà e amorevolezza, alle quali Elena Santarelli ha replicato pazientemente, uno per uno, per quanto le fosse stato possibile.