Elena Santarelli difende Nadia Toffa dopo la sua assenza a "Le Iene"

Nadia Toffa, durante la puntata de “Le Iene” andata in onda domenica 12 maggio, non era presente a causa delle durissime cure alle quali si sta sottoponendo per combattere il terribile male che l’ha colpita più di un anno e mezzo fa. Alcuni detrattori si sono riversati su Instagram per commentare negativamente la cosa, ma soprattutto per criticare pesantemente la giornalista bresciana.

In sua difesa è però arrivata Elena Santarelli che, non più tardi di qualche giorno fa, ha dato la bellissima notizia della guarigione del figlio Giacomo dal tumore cerebrale maligno. Purtroppo Jack si è ammalato nello stesso periodo della Toffa e la showgirl è spesso corsa in aiuto della giornalista come supporto non solo morale ma anche nei confronti degli hater.

Ciò che invece, nelle ultime ore, ha mandato su tutte le furie la moglie di Bernardo Corradi, è stato un commento a dir poco scioccante postato da un utente sotto al post del comunicato de “Le Iene”, che informava dell’assenza della Toffa; il suddetto commento accusava la Toffa di aver detto che avere il tumore è un bene e proprio per questo ora se lo deve tenere in silenzio.

“Non ci sono chemio per queste persone. Mi sale il sangue al cervello quando leggo queste frasi. Il male esiste e cammina fra noi più di quanto immaginiamo”, ha infatti chiosato la Santarelli furiosa. Non è infatti la prima volta che Nadia viene accusata di aver detto parole troppo leggere nei confronti della malattia che l’ha colpita, ma noi sappiamo invece che la giornalista ha sempre affrontato tutto con il sorriso ma anche con la paura di non farcela.

Per il momento la stessa Toffa non ha risposto a tali commenti negativi, ma non è detto che non lo faccia nelle prossime ore. Intanto in molti si auspicano che domenica prossima 19 maggio la Iena possa tornare in trasmissione in compagnia dei suoi colleghi giornalisti.