Elena Santarelli, dichiarazioni toccanti: "Sono andata più a funerali di bimbi che a compleanni”

Elena Santarelli ha concesso una nuova intervista al programma radiofonico “I Lunatici”, in diretta sull’emittente Rai Radio 2. La 38enne originaria di Latina ha parlato della sua biografia “Una mamma lo sa” e di come ha affrontato la tragica notizia della malattia di suo figlio Giacomo, superata dopo oltre un anno di sofferenze e terapie.

In questa nuova interessante intervista, Elena Santarelli non ha avuto il timore di apparire come una donna pessimista e/o sciagurata e ha parlato, con estrema franchezza, delle difficoltà affrontate nel corso degli ultimi due anni. Il suo è stato un racconto aspro e in certi passaggi drammatico, che ha deciso di condividere con gli ascoltatori del canale radiofonico.

Oltre ad aver ripercorso i momenti più amari e significativi della malattia del piccolo Jack, Elena Santarelli ha ammesso con sincerità di non aver festeggiato molte ricorrenze liete negli ultimi due anni ad oggi: “Tra il 2018 e il 2019 sono andata più a funerali di bimbi che a compleanni”.

Una spiazzante constatazione che ha lasciato interdetti Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, i presentatori del programma “I Lunatici”, ma soprattutto gli ascoltatori dell’emittente Rai Radio 2. Tra i bambini affetti da tumore che non ce l’hanno fatta a vincere la loro personale battaglia contro la malattia, Elena Santarelli ha ricordato la piccola Marzia, ovvero la figlia della sua migliore amica.

Ma in un quadro che si presenta infausto in termini di drammi familiari, Elena Santarelli non si è arresa al destino avverso e ha saputo destreggiarsi, trovando sia la forza per andare avanti che per indurre un barlume di ottimismo alle altre madri, che ancora oggi sperano nella guarigione dei propri figli. Nonostante gli ultimi due anni trascorsi siano stati ardui e inesplicabili, ciò non esclude che il futuro possa avere dei lieti risvolti in serbo per lei.