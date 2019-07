Elena Santarelli dice basta alle critiche sulla sua magrezza e svela il dolore che l’ha prosciugata

Elena Santarelli, modella ed opinionista del programma di Rai 1 “Italia si”, è al centro di nuove critiche da parte di internauti senza scrupoli che l’hanno attaccata stavolta per la sua magrezza, ritenuta da alcuni eccessiva e perfino preoccupante. La showgirl, stanca di questi continui attacchi gratuiti contro la sua persona, e non solo, è passata al contrattacco.

I leoni della tastiera sono sempre pronti ad attaccare i personaggi dello showbiz per le loro forme e rotondità più o meno accentuate, come nel caso di Vanessa Incontrada, ma anche nel caso opposto, cioè quando i personaggi famosi appaiono troppo magri. Elena Santarelli, stanca di queste continue critiche, ha replicato agli haters, spiegando il motivo della sua magrezza.

Elena Santarelli attaccata per la sua magrezza

Da sempre molto attiva sui social network, Elena ha pubblicato nelle ultime ore alcuni scatti che la ritraggono in vacanza felice accanto alla sua famiglia. A far scatenare gli haters è stata però un’immagine in particolare, cioè quella in cui la Santarelli si mostra con indosso un costume nero piuttosto aderente, che le mette in mostra le forme sottili e sinuose.

Senza tanti giri di parole alcuni follower invitano Elena a mangiare di più, perché appare troppo magra e non proprio in forma. Elena rimbrotta fermamente, scrivendo all’hater di turno: “Se mi segui avrai letto perché mi sono asciugata…non di certo per entrare in un tubino di Zara taglia 36” – quindi ha proseguito dicendo – “le mie origini sono romagnole…non mi hai offeso, però anche basta con questa magrezza“.

Le parole di Elena si riferiscono al difficile periodo passato a causa della malattia del figlio Giacomo, a cui è stato riscontrato un tumore al cervello, che fortunatamente è riuscito a sconfiggere. Non è difficile immaginare che a causa di tutto ciò Elena abbia perso qualche chilo, concentrandosi completamente sulla guarigione del figlio.