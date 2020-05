Elena Santarelli criticata sui social per il pranzo con i genitori senza mascherina

Nella giornata di lunedì 4 maggio Elena Santarelli è andata per la prima volta a fare visita ai genitori e ha pubblicato delle foto con i propri familiari sui social. Non sono mancate le critiche nei confronti della showgirl, che ha postato la foto del pranzo con i genitori senza mascherina, scatenando quindi la reazione degli utenti.

La Santarelli è molto seguita sui social e le persone hanno fatto notare che la presentatrice non avrebbe rispettato le regole, considerato che per il momento non è ancora ammessa la possibilità di pranzare con i familiari. Nella foto che la ritrae a tavola con i gentori si può tuttavia notare la dovuta distanza, ma senza l’utilizzo delle mascherine.

La risposta della showgirl

I followers non hanno risparmiato il loro dissenso nei confronti dell’opinionista della trasmissione “Italia Sì”. In particolare hanno voluto ricordare alla moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi che per il momento non è ammessa la possibilità di intrattenersi molto tempo a casa dei familiari.

Allo stesso tempo non è tardata ad arrivare la risposta di Elena Santarelli, che ha voluto fare delle precisazioni dopo aver ricevuto le suddette critiche. In primo luogo ha fatto notare di essersi attenuta alle regole stabilite dal Governo, sottolineando la sofferenza per non aver potuto abbracciare i propri genitori.

A oggi le risposte dei followers sotto la foto della Santarelli non sono più visibili, a eccezione dei commenti non offensivi, per decisione della showgirl che ha eliminato la possibilità di commentare i contenuti del suo profilo. Inoltre ha ribadito di essere sicura di non aver violato le regole in quanto informatasi da fonti ufficiali e nel caso in cui avesse compiuto un’azione sbagliata sarà pronta a chiedere perdono.

Sono rimasti solamente i commenti di poche persone che hanno difeso Elena Santarelli: “Tutti bravi a fare i bacchettoni, a dire che non si può andare a pranzo perché l’ha detto questo o a ricordare comportamenti ( l’uso della mascherina ) che purtroppo per un po’ diventeranno abitudini”.