Elena Santarelli annuncia la guarigione del figlio Giacomo

Per la showgirl Elena Santarelli ed il marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, il giorno tanto atteso è arrivato. La Santarelli ha finalmente potuto regalare a quanti hanno seguito il suo calvario, per via del tumore del figlio Giacomo, la lieta notizia. Giacomo è guarito ed il tumore cerebrale maligno sembra ormai sparito per sempre.

Dopo gli ultimi controlli fatti, risulta che Giacomo non è più affetto dal tumore ed è quindi un fantastico giorno per tutta la famiglia. La Santarelli ha voluto condividere la notizia su Istagram con i suoi followers, anche per infondere energia positiva a tutte quelle famiglie che come lei hanno affrontato e stanno affrontando questa difficile battaglia.

Il consiglio della Santarelli è di avere fiducia nelle cure dei medici e che ogni bambino ha la propria storia ed il proprio percorso, quindi è bene evitare qualsiasi confronto con la storia di un altro paziente affetto magari dalla stessa patologia tumorale. La showgirl ha quindi ringraziato tutto lo staff medico ed infermieristico che in questi mesi si è preso cura di suo figlio con amore e professionalità.

Ha dedicato uno speciale ringraziamento alla Onlus Heal, composta dalle famiglie dei bambini malati di tumore, dai medici e dagli infermieri che si adoperano per la cura e la ricerca scientifica nell’ambito della neuro-oncologia infantile, e che raccoglie fondi per finanziare la ricerca mediante il sostegno dell’équipe medica del Bambino Gesù di Roma e di cui lei è anche testimonial.

La Santarelli ribadisce anche il fatto che la strada è lunga e non priva di ostacoli, ma che per il momento la sua famiglia, composta oltre che da Giacomo anche dalla sorellina Greta, può godersi momenti felici e spensierati dopo mesi di paura ed angoscia. Questo è il primo passo verso la felicità e la vita fatta di piccoli momenti di gioia condivisa.