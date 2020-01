Elena Santarelli alle Maldive: lo sfogo nei confronti degli haters

Elena Santarelli in più occasioni ha mostrato di essere una donna forte e soprattutto arguta. Più volte è stata messa alla prova la sua pazienza e la sua tenacia; di recente infatti la giovane showgirl ha dovuto affrontare un dramma molto serio che ha coinvolto la sua famiglia, nella fattispecie suo figlio Giacomo, affetto da un tumore giovanile.

Oggi per fortuna il figlio è completamente guarito ed Elena ha saputo mostrare la sua vera forza in pubblico. Di certo è una donna che non lo manda a dire e davanti a certe critiche poco costruttive, che a più riprese l’hanno vista coinvolta, ha saputo rispondere a tono.

Di recente infatti la bella showgirl ha deciso di passare il suo capodanno alle Maldive insieme al marito Bernardo Corradi e i due figli. In molti però non hanno potuto fare a meno di sottolineare un particolare del fisico della donna; i famosi haters infatti sono sempre dietro l’angolo ed anche questa volta hanno colpito Elena.

La donna infatti, nonostante sia lontana da casa, non ha smesso di pubblicare foto sui suoi social network personali di lei in versione costume da bagno. Molti suoi fan però hanno lamentato l’eccessiva perdita di peso da parte della ragazza che, a detta di molti, appariva quasi anoressica.

Non è la prima volta che la Santarelli si ritrova ad affrontare tale argomento, ma questa volta è apparsa più che spazientita e ha deciso di rispondere a tono a tutti coloro che hanno avuto da ridire sul suo aspetto fisico. A tal proposito la donna afferma: “Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi sapere come è il mio metabolismo“.

Inoltre Elena afferma che d’ora in poi assumerà un nuovo comportamento contro coloro che criticano e giudicano senza alcuna base oggettiva, aggiungendo in merito: “Il mio nuovo trend per i cafoni sarà: ‘Bloccali e guarda avanti’. La gente negativa e cattiva deve stare al suo posto“.