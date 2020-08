Elena Morali si scaglia contro le ragazze che ci provano con Luigi Favoloso: "È già mio marito"

Il trio formato da Nina Morić, Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali è stato uno degli argomenti più chiacchierati dell’ultima edizione di “Live – Non è la D’Urso”, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Delle loro liti, comprese le incomprensioni, hanno fatto discutere non poco i telespettatori da casa.

Le discussioni sono iniziate quando la showgirl croata, in una delle primissime interviste, ha accusato il suo ex fidanzato di aver fatto dello stalker psicologico. Luigi Favoloso nei primi mesi ha smentito tutte le accuse, rivelando di essere pronto ad andare in Tribunale per ribattere a queste dichiarazioni.

Nello stesso periodo però l’imprenditore ha iniziato una storia d’amore con Elena Morali, quest’ultima conosciuta per aver fatto parte de “L’Isola dei Famosi”. Malgrado alcune incomprensioni i due per il momento stanno ancora insieme, e hanno stipulato anche un matrimonio con il rito Masai a Zanzibar. Si dichiarano pronti anche a celebrare le nozze in Italia, ma la data del matrimonio resta avvolta ancora in un mistero.

La gelosia di Elena Morali

In questo periodo la coppia sta trascorrendo le vacanze separate: lei si trova in Sardegna, mentre Luigi Favoloso è in Campania per lavoro. Nonostante la distanza i due si tengono informati frequentemente, ed Elena Morali ha voluto lanciare proprio una frecciatina a coloro che ci stanno provando con il marito.

Infatti in una storia di Instagram la Morali rivela che Favoloso avrebbe ricevuto numerosi approcci sui social in questi giorni: “Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche… credete davvero che vi possa minimamente calcolare? Io e Luigi ci diciamo tutto. In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là”.