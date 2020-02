Elena Morali, notte movimentata e accuse shock: "Sono stata aggredita dalla Polizia"

L’opinionista di Barbara D’Urso, Elena Morali, è stata protagonista di una notte a dir poco movimentata, almeno questo è sembrato ai tanti followers e fan della showgirl che hanno visto l’ultimo suo video caricato sul noto social network di condivisione Instagram, poi rimosso, dove la Morali ha fatto una pesante accusa contro le forze dell’ordine.

Stando a quello che ha raccontato l’ex fidanzata del comico Scintilla, sembrerebbe che nelle more di una colluttazione con un ladro – che le stava rubando la macchina – la Morali sarebbe stata aggredita da un poliziotto. Un’accusa gravissima quella che avrebbe lanciato la Morali tramite Instagram, tanto da aver sollevato grande curiosità ed immediatamente catalizzato l’attenzione del gossip.

La folle notte di Elena Morali

Nel corso della notte l’opinionista avrebbe rimosso il video, ma alcuni fan lo avevano prontamente scaricato, così da poter ricostruire meglio i fatti. A distanza di diverse ore dal fatto, sembra che oltre al video ci sia ben altro, ed ora la posizione della Morali appare piuttosto compromessa.

Nel video incriminato Elena appare molto concitata e dice: “Questa è la polizia a Milano. Quel figlio di put*** lì (indicando un poliziotto, ndr)mi ha messo una mano su per il collo, cioè capite?“.Poi Elena spiega al suo milione di followers che le stavano rubando la macchina. Le dichiarazioni fatte da Elena hanno fatto in breve tempo il giro del web, ma in tanti hanno segnalato il fatto che le cose sarebbero andate in modo diverso rispetto alla versione della Morali.

Stando a quanto si legge su “Il Giornale.it” alcune persone che si trovavano nel luogo dell’accaduto non fanno riferimento ad un ladro, quanto ad un intervento di quattro volanti della Polizia, chiamate da alcuni abitanti per sedare una accesa lite, tra la Morali ed un ragazzo. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine Elena sarebbe andata su tutte le furie, prendendosela con i poliziotti.

Nel corso della lite sarebbe intervenuto anche l’ex della Morali, Scintilla, che poi sarebbe stato portato in caserma insieme alla showgirl. Stando ad altri rumors che circolano in queste ore sembra ci sia anche un’altra versione della storia che invece sarebbe iniziata in un ristorante, dove Elena si trovava insieme a sua sorella e Daniele Di Lorenzo; forse a causa di un bicchiere di troppo la Morali era brilla così all’uscita il suo amico le avrebbe impedito di mettersi alla guida.

Dietro la segnalazione di alcuni abitanti, sarebbe quindi intervenuta la Polizia, che avrebbe trovato una Morali alterata, fino al punto che avrebbe cominciato ad urlare contro la polizia in maniera pesante, con calci e sputi.L’intervento di Scintilla avrebbe ulteriormente complicato la situazione, perché sarebbe nato un alterco con Di Lorenzo.

Da quanto si legge, Elena e Scintilla sarebbero stati portati in manette in questura, dove è stata poi notificata alla Morali una denuncia per minaccia, resistenza, aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale. A riprendere la notizia è stato nella notte anche Biagio D’Anelli, che nel suo profilo Instagram racconta di essere stato contattato da alcuni fan che gli avrebbero mandato il video che la Morali aveva caricato su Instagram, poi prontamente rimosso.

Nel suo post Biagio ha esortato la Morali a chiedere scusa se veramente avesse offeso le forze dell’ordine, in tal senso le sue parole: “Pubblico questo video che mi è stato inviato grazie ai follower, che mi auguro non sia vero, ma se fosse vero deve chiedere scusa pubblicamente’“. D’Anelli prosegue dicendo: “Perché vedere un video in cui lei dice: “Lo dico al mio milione di followers”, è un brutto esempio che si dà alla gente, indipendentemente dalla storia come sia andata“.

A Biagio appare davvero strano che sia potuto accadere quello che dice Elena perchè in centro a Milano ci sono molte telecamere di sorveglianza, dunque il poliziotto in questione non si sarebbe mai permesso di alzare le mani su una cittadina. Ma Biagio trova altrettanto diseducativo ed assurdo che un influencer con un milione di followers si permetta di infangare le forze dell’ordine.