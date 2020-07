Elena D’Amario: "Ho ancora tanti progetti e sogni da realizzare"

Elena D’Amario è una nota ballerina conosciuta anche in territorio americano, proprio per le sue doti e capacità. Si è fatta conoscere al pubblico italiano tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2008 in cui ha vinto, proprio per il suo talento, un contratto con la compagnia di danza Parsons Dance che le ha permesso di farsi conoscere oltre oceano diventando prima ballerina e acclamata ovunque. Oggi è tornata nella famiglia di Amici dove veste i panni di giudice, ma anche di maestra dei vari allievi.

Un giovane talento che ammette di avere un rapporto sereno con il suo corpo, a differenza dei soliti luoghi comuni che parlano di ossessione per la magrezza e il fisico che deve avere una ballerina. La stessa D’Amario racconta di seguire una dieta equilibrata facendo attenzione a ciò che mangia in quanto poi rischia di avere delle ripercussioni sul fisico e gli allenamenti.

Per lei, la danza non è solo una questione estetica, ma soprattutto sinonimo di rigore, costanza, allenamento e sacrifici, gli stessi che ha compiuto lei per arrivare al traguardo di oggi. In America, il ballo, la danza, non è riconducibile a una mera questione estetica, come forse, accade in Italia. Afferma che, solo con la costanza, i sacrifici, la passione, la determinazione, si possono raggiungere grandi risultati e sperare di fare carriera subito dopo terminato il tuo percorso ad Amici.

Non c’è – secondo la D’Amario – una vera e propria ricetta per il successo, ma “bisogna essere determinati, anche quando si hanno dei limiti e provare a superarli senza scoraggiarsi. Poi serve un briciolo di intuito e di sano realismo”. Oltre ad Amici, ci sono tanti sogni che vuole realizzare sia in ambito professionale, magari puntando al cinema o a qualche ruolo direttivo, ma anche privato coronando il sogno di una famiglia, sebbene non sia facile con tutti gli impegni.

Infine, fornisce dei consigli sulla skin care e la beauty routine. Non bisogna andare a letto senza struccarsi, una detersione e pulizia del viso è essenziale. Invece, per il trucco, non rinuncia al correttore, bronzer opaco e un po’ di mascara, oltre all’illuminante.