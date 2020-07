Elena D’Amario e Alessio La Padula si sono lasciati: la conferma della ballerina

Mentre si lavora insieme, può capitare che tra colleghi ci si innamori e se si è ballerini, l’intesa può essere nettamente maggiore e crescere fino a trasformarsi in una storia d’amore o presunta tale. Elena d’Amario e Alessio La Padula sono due noti ballerini molto amati e di successo del programma Amici di Maria De Filippi, dove entrambi hanno cominciato a muovere i primi passi.

I due sono stati allievi in anni diversi. Quando Alessio La Padula è entrato nella scuola, Elena era una delle ballerine professioniste del programma e il ballerino non ha mai nascosto il suo interesse per la collega ritrovandosi in varie occasioni a ballare insieme. I due, tra un passo di danza e l’altro, si sono innamorati, ma sembra che la loro relazione non abbia resistito al lockdown e i due si sono detti addio.

I due non si starebbero più frequentando e la loro relazione sarebbe finita durante la fase del lockdown che avrebbero passato insieme. Evidentemente, non tutto è rose e fiori perché, a quanto riporta un noto sito di gossip, sembra che i due non stiano più insieme e la loro relazione pare non abbia retto a questo momento delicato.

A dare conferma dell’ipotetica fine della loro storia, sarebbe la stessa d’Amario che, in una intervista a “Grazia”, riguardo i suoi progetti e il suo futuro sentimentale, ha espresso le seguenti parole: “Non è facile trovare una persona che mi supporti e capisca la mia situazione impegnativa. Qualcuno con cui condividere quello che faccio, che abbracci il mio mondo”. Che le parole della ballerina si riferiscano proprio a La Padula che non ha saputo starle accanto come chiedeva?

Non si sa come siano andate effettivamente le cose tra i due e, a quanto rivela ComingSoon.it, sembra proprio che i due stiano facendo vacanze separate e lontani l’uno dall’altra. Infatti, Alessio ha deciso di allontanarsi partendo per una vacanza con i suoi colleghi, mentre Elena, in base alle storie su Instagram, si trova a Roma a lavorare ai casting della prossima edizione del programma.