Edoardo Tavassi, tutti l’hanno notato durante la finale dell’Isola dei Famosi: "Com’è possibile?"

In queste ore il reality l’Isola dei Famosi, edizione 2022, ha chiusi battenti. La trasmissione doveva finire lo scorso mese di maggio, ma poi la produzione in maniera inaspettata ha deciso di prolungare il reality fino alla fine di giugno. Nella puntata finale finalmente i telespettatori hanno conosciuto il nuovo campione dell’Isola.

Si tratta dell’attore Nicolas Vaporidis, il quale nel corso di questi mesi di permanenza in Honduras ha mostrato grande leadership. Lui infatti ha guidato il gruppo nelle insidie che si sono verificate nell’isola, e sempre lui è stato bersaglio di immabcabili critiche che ha saputo gestire al meglio. Il pubblico lo ha votato proprio per le sue qualità mostrate durante il periodo da “naufrago” sull’isola. Papabile alla vittoria finale era anche Edoardo Tavassi, che però ha dovuto lasciare anzitempo l’isola per problemi di salute. Ma in studio alla finale i telespettatori hanno notato qualcosa.

Un particolare non è sfuggito

Come si sa il Tavassi ha avuro dei problemi al ginocchio durante la permanenza sull’isola, per cui alcune settimane prima della finale ha dovuto dare forfait in quanto i medici gli hanno consigliato di tornare immediatamente in Italia. I fan avrebbero voluto vederlo alla finale in modo da poterlo votare.

Per la puntata finale Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi, è stato ospitato in studio. I fan si sarebbero aspettati di vederlo zoppicante o con un tutore al ginocchio, mentre lui è apparso assolutamente in pienissima forma. Questo particolare non è sfuggito a nessuno, per cui i telespettatori si sono chiesti come mai se la sua situazione era grave i medici hanno deciso di farlo tornare in Italia.

Fatto sta che Edo attualmente pare stia molto bene e in studio a Ilary Blasi ha ricordato i momenti più salienti della sua permenenza sull’isola, uno tra tutti quando lui e Nicolas Vaporidisi hanno guardato il tramonto parlando a cuore aperto. Tra Edoardo e Nicolas si è infatti instaurato un bel rapporto che si spera possa continuare anche al di fuori del reality.