Edoardo Tavassi, l’annuncio choc in diretta Tv: "Non voglio più vederlo.."

Dopo l’esperienza nel noto reality di canale 5, dove per pochissimo non ha sfiorato la vittoria finale, Edoardo Tavassi si gode la meritata popolarità in Italia. Si ricorderà che fu costretto a lasciare l’Honduras a causa di un serio problema al ginocchio, ma, nonostante ciò, il fratello di Guendalina è riconosciuto come uno dei protagonisti assoluti di questa edizione.

In una delle ultime interviste, il noto creator di video si è lasciato andare in merito all’esperienza sull’isola, aprendosi in particolare sul rapporto con gli ex naufraghi. Se con molti di loro è riuscito a creare un bel rapporto di amicizia, con altri i dissidi sono stati piuttosto aspri, è soprattutto con uno di essi che ha deciso di chiudere definitivamente: ecco di chi si tratta.

L’annuncio choc

Edoardo Tavassi si è fatto notare soprattutto per il suo grande temperamento e per lo spirito avventuriero, qualità che lo hanno portato ad un passo dalla vittoria finale, sfuggita poi per un soffio. Queste sue doti sono state molto apprezzate sull’Isola, dove infatti ha stretto molti legami di amicizia, che ancora proseguono nella vita reale.

Secondo quanto ha riferito nel corso dell’intervista, il fratello di Guendalina si frequenterebbe ancora con questi ex naufraghi: “Sono rimasto in contatto con Nicolas, Alessandro e Carmen. Ci siamo visti diverse volte e ho fatto anche una cena. Ci siamo visti di recente in un locale. Adesso ad agosto vado a Londra da Vaporidis. Con lui è rimasta una splendida amicizia”.

Chi lo ha deluso particolarmente, invece, è Jeremias Rodriguez, in quanto quando si è fidato di lui facendogli delle confidenze private, poi lo ha tradito rivelandole a tutti nel corso delle dirette: “Io gli dissi che in alcuni periodi della mia vita ho avuto difficoltà economiche e mia sorella mi ha aiutato. Questa è stata una delle confidenze che gli ho fatto. Lui in un daytime ha detto ‘te a 40 anni ti fai campare da tua sorella’. Capite la bassezza e come ha distorto?”. Per questo motivo Tavassi ha aggiunto che non vorrebbe mai più rivederlo, in quanto appena ne ha avuto l’occasione, Jeremias lo ha colpito alle spalle mettendolo in ridicolo.