Edoardo Tavassi, dopo l’Isola dei Famosi torna al suo lavoro: "Faccio questo per vivere.."

In questi giorni il reality l’Isola dei Famosi, edizione 2022, ha chiusi battenti. La trasmissione doveva finire lo scorso mese di maggio, ma poi la produzione in maniera inaspettata ha deciso di prolungare il reality fino alla fine di giugno. Nella puntata finale finalmente i telespettatori hanno conosciuto il nuovo campione dell’Isola.

Si tratta dell’attore Nicolas Vaporidis, il quale nel corso di questi mesi di permanenza in Honduras ha mostrato grande leadership. Lui infatti ha guidato il gruppo nelle insidie che si sono verificate nell’isola, e sempre lui è stato bersaglio di immabcabili critiche che ha saputo gestire al meglio. Il pubblico lo ha votato proprio per le sue qualità mostrate durante il periodo da “naufrago” sull’isola. Papabile alla vittoria finale era anche Edoardo Tavassi, che però ha dovuto lasciare anzitempo l’isola per via di alcuni seri problemi al ginocchio, che non gli hanno permesso di sfidare quindi in finale l’amico Vaporidis. In queste ore Tavassi ha risposto alle domande dei fan, vediamo cosa ha detto.

Cosa fa nella vita Edoardo Tavassi

I naufraghi dopo essere tornati a casa hanno potuto riprendere le loro abitudini, nonchè riappropriarsi anche degli effetti personali, inclusi i cellulari. In questi giorni i fan di Edoardo si sono chiesti in primis come abbia fatto a perdere tutti quei chili, e lui ha spiegato che sull’isola il cibo scarseggia e che non è come pensa qualcuno, che a telecamere spente la produzione passi del cibo ai concorrenti.

Alcuni fan però gli hanno chiesto se nella vita abbia ad esempio un lavoro e che cosa facesse oltre all’Isola dei Famosi per vivere. Il Tavassi ha quindi spiegato finalmente che cosa fa nella vita e quindi in cosa consiste il suo lavoro, i fan non se lo sarebbero mai aspettato e sono rimasti sorpresi.

Insomma Edoardo non vive sulla spalle della famosa sorella Guendalina ma nella vita fa il video creator per alcune strutture di chirurgia. In pratica si occupa di riprendere e poi montare i video degli interventi che vengono svolti per poi pubblicizzare le strutture ove questi vengono eseguiti. Un lavoro da libero professionista che gli consente anche di guadagnare bene. La curiosità sarà stata soddisfatta?