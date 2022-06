Edoardo Tavassi chiude con Mercedesz Henger: "Falsa, ha giocato molto. Preferisco Estefania"

Ascolta questo articolo

Durante il suo periodo a “L’isola dei famosi” Mercedesz Henger ha provato in ogni modo a conquistare il cuore di Edoardo Tavassi, ricevendo però sempre un “no” da parte sua. Il fratello di Guendalina infatti ammette di non aver mai creduto ai veri sentimenti da parte della naufraga, dal momento che è sbarcata in Honduras con il solo motivo di corteggiarlo per strategia.

Nonostante questo in Honduras, una volta ufficializzato il suo addio a causa dell’infortunio avvenuto al ginocchio, Edoardo rivela di essere pronto a conoscerla dopo la finale, ricevendo da parte di Mercedesz un “sì”. Le cose però sarebbero cambiate dal momento che Edo, sui social network, sembra aver scaricato definitivamente la figlia di Eva.

Le parole di Edoardo Tavassi

Le ultime dichiarazioni di Edoardo, come riportato testualmente dal sito “Gossip Blog“, non sembrano lasciare nessun dubbio: “Mercedesz ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno“.

Successivamente si ritorna a parlare di Estefania Bernal, con cui si è ipotizzato una love story nelle ultime settimane. Tra l’altro la stessa naufraga, sui social network, non ha escluso di essere pronta ad aprirsi a Edoardo nonostante, durante la diretta finale, ha ammesso che s’incontrerebbe nuovamente con Roger Balduino a Milano per cercare di chiarirsi e trovare una quadra.

Edoardo non nasconde comunque che sarebbe pronto ad avere una conoscenza più seria con la Bernal, sottolineando di aver apprezzato molto come si è comportata durante la sua avventura nel reality: “Sicuramente Estefania la porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta”.