Ecco con chi si è fidanzato l’ex corteggiatrice di Giovanna, Alessandro Graziani

Svolta amorosa per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Graziani, che in queste ultime ore ha fatto molto parlare di sé per alcune foto pubblicate su Instagram, sia sul suo profilo personale ed anche su quello della sua nuova fiamma, ovvero la sportiva Letizia Paternoster, classe 1999, originaria di Cles, Trentino Alto Adige.

La ragazza ha da sempre manifestato un vivo interesse per il mondo dello sport, ereditando la passione per il ciclismo dal padre e dal fratello, tanto che, nonostante la sua giovane età, ha già conquistato molti record. A quanto pare l’altra passione di Letizia sembra essere proprio Alessandro, il pallavolista di Latina, ex partecipante di Uomini e Donne nelle vesti del corteggiatore della tronista Giovanna Abate.

Come in molti sanno Graziani divenne molto noto nel mondo del gossip anche per quella storia che ebbe con Serena Enardu, all’epoca di Temptation Island, quando Alessandro ricopriva il ruolo di tentatore. Oggi però il ragazzo appare molto preso da questa nuova storia con Letizia, e seppur non è ancora stato confermato nulla da ambo le parti, è pur vero che le foto che sono state di recente pubblicate su Instagram, lasciano poco spazio all’interpretazione.

Dalle foto infatti è possibile vedere Graziani e la Paternoster intenti in un bacio molto romantico, sullo sfondo un lago e delle montagne. I due hanno trascorso la serata insieme in occasione del compleanno di Letizia; non sono mancate anche altre foto pubblicate sul profilo della ragazza, aventi come soggetto principale proprio Alessandro, intento a consumare un panino.

L’influencer Amedeo Venza è stato tra i primi ad annunciare questa ipotetica nuova fiamma, pubblicando la foto del bacio tra i due sportivi, aggiungendo: “Alessandro rinuncia ad un ipotetico trono. Sta iniziando una nuova storia d’amore“. Che sia questa una forma di riscatto per l’ex corteggiatore? Dopo essere stato rifiutato da Giovanna Abate, molto probabilmente il pallavolista ha intenzione di volersi lanciare in una nuova avventura amorosa, senza pensare troppo al futuro.