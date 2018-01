Chiara Ferragni al settimo mese di gravidanza: “Ho preso 8 kg”

Settimo mese di gravidanza e pancino ben in mostra per la splendida Chiara Ferragni che su Instagram ha voluto pubblicare una foto in reggiseno con la pancia da futura mamma. “Sono trascorse 27 settimane e mezzo“, scrive la famosa blogger, “Leo pesa più di un chilo ora mentre io ne ho già presi 8“, questo il messaggio postato sul popolare social network.

Ma il mondo del web si sta scatenando perché Chiara, anche nella sua attuale condizione, rimane estremamente magra. Un utente di Instagram è arrivato a commentare “Ho più pancia io dopo il pranzo di Natale”.

Chiara Ferragni e la foto del pancino: polemica sui social

La bella e popolare blogger non si è voluta prendere una pausa dal dialogo con i propri followers nemmeno nel corso delle vacanze trascorse in montagna con il compagno Fedez. Anche mentre si godeva le proprie ferie in mezzo alla neve, Chiara ha voluto condividere alcuni scatti su Instagram che mettevano orgogliosamente in mostra il suo bel pancino da mamma.

La prima foto in cui la bella Chiara Ferragni ha voluto mostrare apertamente gli effetti della gravidanza risale al mese scorso, quando ha pubblicato su Instagram una foto in costume da bagno mentre stava soggiornando nella regione pugliese. Quello scatto ha dato però il via anche ad un acceso dibattito tra gli utenti dei vari social network. Anche i suoi followers sembrano essersi letteralmente divisi su questo argomento.

Una parte dei commenti sono decisamente positivi e ben auguranti, ma non sono mancate anche diversi critiche alla bella blogger. Il punto che ha suscitato la perplessità riguarda le dimensioni del suo pancione.

Chiara Ferragni sembra essere rimasta estremamente magra nonostante sia in fase di gravidanza avanzata, e molti profili Instagram hanno postato commenti dai toni critici e sarcastici nei confronti della compagna di vita e di amore di Fedez.