E’ ufficiale, Stefania Orlando si è separata dal marito Simone Gianlorenzi

Punto di riferimento per tanti giovani che ambiscono ad entrare nel mondo dello spettacolo, Stefania Orlando è una show girl e anche una conduttrice molto amata. Le sue performance a “Tale e Quale Show”,programma al quale ha partecipato dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip 5, che ha riportato il suo nome alla ribalta, sono state molto apprezzate dai fan.

Da tanto tempo la conduttrice era legata a quello che era l’amore della sua vita, Simone Gianlorenzi, con il quale ha condiviso tanti bei momenti. La coppia sembrava molto affiatata e anche molto complice, ma purtroppo non è più così. Come ha annunciato la stessa Stefania, la storia d’amore con Simone è giunta al termine. Insomma, fra loro è tutto finito, i due non stanno più insieme e si sono separati.

La notizia ha sconvolto i fan della conduttrice, che hanno seguito la sua storia sempre con grande entusiasmo, certi che sarebbe durata per sempre. A dare la notizia è stata la Orlando, che ha pubblicato una stories in cui ha parlato proprio della fine della relazione con ai tantissimi fan che la seguono e l’ammirano quotidianamente la fine della storia d’amore con il marito Simone Gianlorenzi.

L’ex gieffina ha detto che lei e Simone hanno camminato l’una accanto all’altro per diversi anni, tenendosi sempre per mano, ma poi sono giunti ad un bivio. Dopo aver riflettuto molto, i due hanno deciso che era meglio per entrambi proseguire per strade diverse. Stefania ha sottolineato che solamente loro due conoscono i motivi che li hanno condotti a questa scelta, quindi ha pregato i fan di evitare insinuazioni di qualsiasi tipo.

I due conservano un bellissimo ricordo dei 15 anni trascorsi insieme e provano l’uno per l’altro un affetto e una stima enormi, che nessuno potrà mai scalfire. Entrambi si sono augurati tanta felicità.