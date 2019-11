È ufficiale: Federica Pellegrini ha una relazione con il suo allenatore

L’indiscrezione si era fatta largo già da diverso tempo, ma ora lo scoop apparso sul settimanale “Chi” sembra non lasciare adito a dubbi: Federica Pellegrini si è legata sentimentalmente a Matteo Giunta, il suo allenatore da 5 anni. I due che fino ad oggi non avevano mai ufficializzato la loro relazione, hanno sempre cercato di rimanere lontano ai riflettori. Ma a quanto pare, dopo una prima fase in cui hanno preferito muoversi con il massimo riserbo, ora sono usciti allo scoperto.

L’occasione per mostrarsi in pubblico è arrivata a Livigno, dove la fuoriclasse del nuoto azzurro si allena ad alta quota in vista dell’Olimpiade di Tokyo del 2020. Ed è proprio nella celebre località sciistica che Federica è stata paparazzata con il compagno mentre erano in compagnia dei genitori della campionessa.

Originario di Pesaro, Matteo è cugino di Filippo Magnini. All’inizio della sua carriera ha allenato proprio il cugino, salvo poi essere scelto come tecnico della nuotatrice specializzata nello stile libero. A 31 anni, Federica è considerata una delle più grandi nuotatrici della storia del nostro Paese, capace di vincere una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene del 2004 nei 200 stile libero; quattro anni più tardi, sempre nella stessa gara, ha conquistato invece l’oro a Pechino, regalando all’Italia il primo storico successo olimpico nella storia del nuoto femminile.

Considerata anche una delle sex symbol più affascinanti dello sport tricolore, Federica Pellegrini negli ultimi anni ha sempre fatto molto parlare per via delle sue relazioni sentimentali. A destare l’attenzione dei media è stata senza dubbio la sua love story con Filippo Magnini, che dopo gli 8 anni passati insieme con Federica, ha ritrovato la felicità tra le braccia di Giorgia Palmas.

Federica Pellegrini non è però stata a guardare, tanto da aver trovato la giusta intesa con Matteo, che tra le altre cose l’aveva accompagnata a settembre a Roma, in occasione della serata di gala dedicata ai medagliati sportivi, insinuando già allora il dubbio che tra di loro ci fosse qualcosa di più che una semplice collaborazione sportiva.