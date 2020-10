È stato il sessismo della royal family a far fuggire Harry e Meghan

L’allontanamento dei duchi di Sussex dalla famiglia reale inglese non sarebbe esclusivamente legata alla loro maggior esigenza di privacy. Ad aver spinto la coppia ribelle a lasciare Londra per trasferirsi prima in Canada e poi in California, ci sarebbero stati altri fattori mal digeriti sia da Harry ma soprattutto da Meghan.

Stando a quanto riportato dal magazine Express, all’attrice di Suits non sarebbero andate a genio le regole sessiste su cui poggia la corte reale inglese. Le discriminazioni nei confronti delle donne, i protocolli ancestrali e il controllo soffocante su ogni singolo gesto della vita quotidiana, l’avrebbe spinta a troncare i rapporti con la famiglia del marito, dando così vita alla tanto chiacchierata Megxit.

L’insofferenza ai rigidi canoni del casato dei Windsor e l’incapacità di Meghan Markle di adattarsi ad una realtà che per molti sarebbe invece da sogno, ha quindi ulteriormente allontanato i duchi di Sussex dal resto della famiglia. Come poi riportato all’interno di Finding Freedom, il libro di Omid Scobie e Carolyn Durand uscito nelle librerie britanniche lo scorso mese di agosto, Meghan si sarebbe convinta di fare i bagagli dopo aver subito durissime imposizioni in fatto di look. A non andare giù sarebbe stata la regola di indossare abiti lunghi fin sotto al ginocchio.

Tutto sarebbe iniziato però nel 2016, allorché le fu proibito di indossare una collanina con le iniziali del suo nome e del fidanzato Harry. Il diktat giunse direttamente da Kensington Palace, infastidito dal fatto che potesse essere fotografata con un gioiello che attirava oltremodo l’attenzione dei paparazzi. Allo stesso modo fu aspramente rimproverata allorché non rispettò il divieto di lasciarsi andare a delle tenere effusioni in pubblico.

Come poi rivelato da una fonte attendibile, frustrata, confusa e tramortita dalle continue ingerenze, si convinse che non avrebbe potuto reggere a lungo ai ritmi imposti dall’alto. Lei e il secondogenito della compianta Lady D avrebbe quindi deciso di mettere fine a tutto ciò anche per il bene del piccolo Archie. Loro figlio sarà cresciuto senza far riferimento al protocollo reale e “in special modo per quel che riguarda le tradizioni sessiste”.