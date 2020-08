E’ nato Alberto, il figlio di Stefano Accorsi e Bianca Vitali, lo ha annunciato su Instagram l’attore

E’ venuto alla luce il secondo figlio di Stefano Accorsi e Bianca Vitali. Il piccolo si chiama Alberto e ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso attore che a distanza di qualche ora dalla nascita lo ha comunicato via Instagram. Per Accorsi è il quarto figlio, mentre è il secondo avuto insieme alla moglie Bianca.

L’attore ha altri due figli, Orlando, 13 anni, e Athena, che ne ha 10, avuti dalla sua ex moglie, la famosa attrice Laetitia Casta. Bianca aveva annunciato la gravidanza sempre su Instagram, dove aveva postato uno scatto tenero in cui venire ripresa con il pancione. Subito erano piovuti tantissimi commenti e felicitazioni per la lieta novella, sia da parte di amici che di colleghi.

Anche adesso sul social sono arrivati tanti commenti di augurio per la coppia. A cominciare da Sabrina Salerno, Vanessa Incontrada, Kasia Smutniak, Vinicio Marchioni, Valeria Solarino e tantissimi fan, gli auguri sono stati davvero numerosi. Bianca Vitali, attrice e modella, è figlia del giornalista Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Lei e Stefano si sono conosciuti sul set della celebre serie “1992”, in cui lei rivestiva un ruolo minore.

Bianca interpretava infatti il ruolo di Angelica, una 15enne che aveva fatto finta di essere maggiorenne per conquistare il pubblicitario Leonardo Notte, ruolo interpretato da Accorsi. Fra loro ci sono ben venti anni di differenza, ma i due non li sentono e a discapito di quanto si era detto su di loro la storia va avanti a gonfie vele.

Sposati dal 2015, oltre ad Alberto hanno anche un bambino di 3 anni, Lorenzo, e insieme sembrano molto felici. Stefano Accorsi è un attore bolognese di successo che ha interpretato film come “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, “La dea fortuna”, di Ferzan Özpetek, e la saga di 1992.