È morto Rossano Rubicondi, il modello aveva 49 anni

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia della scomparsa di Rossano Rubicondi, modello, attore e personaggio televisivo. In Italia, ma anche il tutto in mondo, viene ricordato per essere stato il quarto marito della miliardaria americana Ivana Trump.

A dare per prima la notizia è stata la conduttrice Simona Ventura, che ha potuto conoscere in maniera approfondita Rossano durante la settima edizione de “L’isola dei famosi”: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.

La carriera di Rossano Rubicondi

Nato a Roma il 14 marzo 1972, si trasferisce a Londra all’età di 22 anni ove inizia a muovere i primi passi da attore (con i film ‘The Eighteenth Angel’ e ‘The Golden Bowl’) e come modello. Conquista però la sua notorietà per essere stato il quarto marito di Ivana Trump con un matrimonio stimato attorno ai 3 miliardi di dollari e venendo ospitati dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago.

I due, che si sono sposati nell’aprile del 2008, si sono separati nel dicembre dello stesso anno, ma Rossano non ha mai dimenticato l’ex moglie: “La fiamma tra noi c’è sempre stata. Siamo legati da quasi vent’anni e siamo una famiglia. Forse si ritornerà insieme o forse stiamo già insieme”.

Ritornando a parlare della sua carriera televisiva, ha partecipato a tre edizioni de “L’isola dei famosi” (due da concorrente ove esce a metà del gioco e un’altra da inviato) mentre nel 2009 è co-conduttore di “Cupido” insieme a Federica Panicucci, programma in cui si aiutavano i più giovani ad esternare i propri sentimenti a una persona dell’altro sesso. Due anni dopo invece prende parte a “Sfilata d’amore e moda“, manifestazione in cui veniva portato in passerella marchi nazionali italiani, indossati da modelle e testimonial appartenenti al mondo dello spettacolo.