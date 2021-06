È morto Mike Bird, il giovane artista di "Amici"

Michele Merlo, in arte Mike Bird, non ce l’ha fatta. A comunicare questa triste notizia sono i consulenti della famiglia ove rivelano che nella tarda serata di ieri il giovane cantante di soli 28 anni, si è spento nel reparto di terapia intensiva L’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi.

Le sue condizioni sono peggiorate tra la notte di giovedì e venerdì dopo essere stato colpito da una emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante. In seguito al suo intervento chirurgico le sue condizioni sono risultate immediatamente disperate, e anche il padre del ragazzo al TG Bassano ha purtroppo sottolineato la gravità della situazione.

La rabbia per la scomparsa di Mike Bird

Lo scorso martedì, prima dell’opereazione d’urgenza a Bologna, il cantante è stato dimesso da un altro ospedale della provincia, a Vergato, ubicato sull’appennino bolognese. Mike si sarebbe presentato nella struttura con dei lievi sintomi ma, come sottolineato dalla famiglia, le sue condizioni di salute dovevano essere presi in considerazione già da quel momento.

Come riportato dal sito de “La Repubblica Bologna” il padre, Domenico, dichiara: “È andato al pronto soccorso di Vergato in piena autonomia. Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa”. Ci sarebbe anche un audio di Mike inviato alla sua fidanzata in cui rivela che i medici l’avrebbero rimandato a casa siccome aveva solamente due placche in gola.

Negli ultimi giorni ci sono state numerose manifestazioni d’affetto nei confronti di Mike Bird, rilasciate soprattutto sui social network. Per esempio Emma Marrone, anch’essa ex concorrente di “Amici”, ha voluto dedicate il suo concerto all’Arena di Verona proprio al ragazzo