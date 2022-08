È morto Gino Cogliandro, il comico dei Trettré aveva 72 anni

Ascolta questo articolo

Nella giornata del 23 agosto è scomparso il comico Gino Cogliandro all’età di 72 anni. A dare il triste annuncio è il conduttore radiofonico Gianni Simioli, in cui cita un vecchio tormentone lanciato dal trio dei Trettré a “Drive In“: “Addio a GINO COGLIANDRO dei TRETTRE. Ripeto: a me, me pare ‘na strunzata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo: “Beach on the beach”.

La sua carriera è legata soprattutto per il successo ottenuto con i Trettré. Tuttavia il gruppo comico, dal nome “I Rottambuli”, vedeva inizialmente al posto di Gino Cogliandro, Giuseppe Vessicchio, successivamente sostituito giacché quest’ultimo decise di dedicarsi totalmente alla carriera musicale. Con il passare degli anni Beppe ha ottenuto una certa notorietà come direttore d’orchestra e partecipando a svariate edizioni del “Festival di Sanremo“.

Il nome dei Trettré viene assunto proprio con l’ingresso di Gino e iniziarono a farsi ingaggiare da alcuni programmi televisivi tra cui “Il barattolo“, un format televisivo dedicato ai ragazzi che, tra i tanti, è stato condotto anche dal mai dimenticato Fabrizio Frizzi.

Il vero successo però l’ottengono nel 1983 dove diventano una presenza fissa di “Drive In“, il contenitore che ha lanciato la carriera di numerosi comici tra cui quella di Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo ed Enzo Braschi. Con l’incredibile successo ottenuto a “Drive In”, il trio comico partecipano a numerose altre trasmissioni come “Il TG delle vacanze“, “Buona domenica“, “Retromarsh!!!” e “Cabaret per una notte“.

Si sciolgono verso la fine degli anni ’90, ma tutti e tre prendono una strada diversa: Gino è stato uno degli inviati dal ’97 fino al 2005 della trasmissione “Forum”, Edoardo Romano ha partecipato ad alcuni film come “La rivincita di Natale” e “Non è Natale senza panettone”, infine Mirko si è dedicato alla regia della pellicola “Gomorroide” del duo comico dei “I ditelo voi”.

In una intervista, come pubblicato dal sito “Libero quotidiano” nel 2021, Edoardo ha parlato dello scoglimento del gruppo: “Di soldi a quell’epoca ne abbiamo guadagnati così tanti che un po’ ci vergognavamo […] I Trettré sono stati il passato. Ora basta. Con loro mi sento, certo. Siamo amici. Nessuna lite, un divorzio consensuale. Ma adesso facciamo cose diverse, totalmente. Intanto il piatto riscaldato non funziona, poi ognuno di noi è su dei percorsi artistici molto importanti, soprattutto io non posso fermarmi. Mi sono fermato con il mio 33,33% e mi sono riguadagnato il mio 100%. Quello che dovevamo fare tutti e tre lo abbiamo fatto, adesso che siamo ‘single’ proseguiamo con i nostri progetti”.