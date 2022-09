È morto Bruno Arena dei Fichi d’India: aveva 65 anni

Ascolta questo articolo

Nella giornata del 28 settembre è scomparso Bruno Arena, il comico, cabarettista e attore che ha fatto parte del gruppo dei Fichi d’India. Nel 2013 è vittima della rottura di un aneurisma che gli causa un’emorragia cerebrale durante la registrazione di una puntata del programma “Zelig”.

Viene immediatamente operato d’urgenza, e il comico riesce a lasciare l’Ospedale San Raffaele di Milano il giorno 11 febbraio del 2013 per trasferirsi in un centro di riabilitazione e continuare così le sue cure. Dopo aver iniziato ad avere alcune reazioni coscienti, nella giornata dell’1 marzo esce dal coma e inizia la fase di riabilitazione.

Il primo ritorno dinanzi al pubblico è nella giornata del 5 aprile 2014 allo stadio San Siro, in cui assiste alla partita della sua squadra del cuore, cioè l’Inter, contro il Bologna. Nel corso degli anni cerca di essere il più presente possibile alle parte dei nerazzurri, come nel 2016 in cui assiste a Inter-Udinese in cui ha posato a bordo campo insieme al vicepresidente Javier Zanetti e al club manager Dejan Stankovic.

La carriera di Bruno Arena

Insieme a Massimiliano Cavallari, in arte Max, iniziano la loro carriera artistica nel 1989 sulle spiagge di Palinuro, un comune del Salerno, e nel corso degli anni hanno partecipato a diverse trasmissioni sia radiofoniche che televisive su emittenti quali Italia 1, Canale 5, Italia 7, Radio Deejay con “Tutti per l’una” e R101.

Probabilmente lo sketch più famoso del duo è “Amici ahrarara” in cui parodizzano Sergio Baracco, quest’ultimo divenuto famoso soprattutto come televenditore specializzato in vendita di gioielli in Italia, noto in particolare per la sua marcata erre moscia e per il grido “Amici!”.

Nel campo della cinematografia hanno lavorato in diversi film, tra i quali “Merry Christmas”, “Natale sul Nilo”, “Natale in India” e l’ultimo “La fidanzata del papà”. In TV invece sono stati presenti fino al 2013 grazie alla loro presenza nel cast di “Zelig Circus”.