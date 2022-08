"È morto", Berlusconi: la triste notizia è appena arrivata

Ascolta questo articolo

Negli scorsi mesi Silvio Berlusconi, uno degli imprenditori più noti del nostro Paese e uno dei politici più importanti del mondo, ha fatto nuovamente parlare di sè, così come in questi ultimi giorni, in cui Berlusconi ha seguito da vicino le vicende che hanno portato alla dimissioni di Mario Draghi. Attualmente il politico è impegnato nella campagna elettorale che porterà il suo partito alle elezioni del 25 settembre prossimo, appuntamento molto importante che cade in un momento storico davvero particolare.

Berlusconi, come si sa, ha intrapreso una storia d’amore con Marta Fascina, che è la sua attuale compagna. I due hanno deciso di giurarsi amore eterno in un modo davvero molto particolare. Il Cavaliere, con una cerimonia più che altro simbolica, ha sposato presso Villa Gernetto proprio Marta Fascina. Ma in questi giorni per lui è arrivato purtroppo un grande dolore.

Morto lo storico avvocato

Secondo quanto riferisce la stampa nazionale, in queste ore è venuto improvvisamente a mancare Nicolò Ghedini, lo storico avvocato di Silvio Berlusconi, che lo ha seguito nelle sue importanti battaglie giudiziarie che hanno visto appunto coinvolto il “Cavaliere”. Nicolò Ghedini è morto a 62 anni nell’ospedale San Raffaele di Milano per le complicanze di una leucemia.

Ghedini avrebbe contratto questa malattia dopo un trapianto di midollo eseguito nei mesi scorsi. “Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme” – questo il psot che si legge sulla pagina Facebook di Silvio Berlusconi.

“Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio” – così conclude il post della pagina ufficiale di Silvio Berlusconi.