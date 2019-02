E’ morta la mamma di Matilde Brandi. Poche ore prima, la ballerina, aveva raccontato a "Verissimo" la sua malattia

Matilde Brandi ha il cuore spezzato per la morte dell’amata mamma 86enne e che da tempo, ovvero circa dieci anni, stava lottando contro l’Alzheimer. La showgirl ne ha annunciato la scomparsa sul suo profilo Instagram comunicando ai suoi numerosi follower la prematura dipartita.

“Vola mamma, vola in alto più che puoi ora che nessuna malattia potrà più farti del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi. Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via, non potevo immaginare” ha scritto infatti Matilde.

Proprio sabato 2 febbraio 2019, la ballerina è stata ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo dove, visibilmente commossa, aveva raccontato della dura battaglia della madre ma soprattutto della terribile malattia della quale era affetta. Purtroppo la donna aveva deciso di rifiutare il cibo e, poco dopo la messa in onda dell’intervista di Matilde, è morta.

“Ho ricevuto un messaggio da mio fratello, ormai si rifiuta anche di mangiare. Oggi, per fortuna, un po’ ha mangiato. Mia madre ha 86 anni. Si è ammalata pochi anni fa, ha manifestato i primi sintomi dell’Alzheimer quando ho partorito le mie gemelline. È una malattia devastante. Vedi l’ammalato andarsene giorno dopo giorno, perdi ogni volta un pezzo di lui” aveva infatti raccontato la stessa Brandi tra le lacrime e la commozione di tutti i telespettatori.

La stessa si era anche sfogata con la stessa Toffanin spiegando altresì come era iniziata la malattia e rivelando che sua madre, all’inizio, quando andava dal parrucchiere poi non riusciva più a ritrovare la strada di casa. La donna addirittura si perdeva in spiaggia e Matilde e i suoi fratelli venivano chiamati dagli autoparlanti.

“Con l’avanzare della malattia i malati cominciano a uscire nudi. Adesso invoca sempre la sua mamma. Vederla così è una sofferenza. Mia madre è sul finire della sua vita. Devo rispettarla. Giorno dopo giorno la vedo diventare più piccola, soffre e piange” aveva concluso Matilde tra le lacrime.