È finita tra Taylor Swift e Matty Healy: i motivi della rottura

Dopo aver provocato le ire dei fan con la sua ultima relazione, Taylor Swift è tornata ad essere single. La cantante americana 33enne si sarebbe infatti lasciata dalla sua ultima fiamma, il frontman dei The 1975 Matty Healy, 34 anni, dopo una breve ma vorticosa storia d’amore.

“Si è divertita con lui, ma è sempre stata una cosa casuale“, ha confermato una fonte alla stampa, spiegando i motivi della rottura tra i due. “Non sono più coinvolti sentimentalmente. Non sono mai stati fidanzati o esclusivi e si sono sempre divertiti. Non c’è nessun dramma, e chissà cosa potrebbe succedere di nuovo. È stato un buon momento e ha fatto il suo corso“.

Amici dal 2014, due cantanti erano legati sentimentalmente dall’inizio di maggio e da allora sono stati fotografati insieme in pubblico diverse volte. Matty era anche presente a tutti e sei i concerti del Tour “Eras” di Taylor a Nashville e Filadelfia, mentre lei gli dedicava “Ti Amo” dal palco, ed è stato visto assistere allo spettacolo con il padre di lei, Scott Swift, e suoi cari amici come Blake Lively e Gigi Hadid.

Durante il concerto a Foxborough, Massachusetts del 20 maggio, Taylor aveva dichiarato ai fan: “Non sono mai stata così felice in vita mia in tutti gli aspetti della mia vita“. La relazione aveva però scatenato le ire dei fan della Swift, dopo che erano emersi i pesantissimi commenti sessisti e violenti nei confronti delle donne e razzisti fatti da Matty in diverse occasioni, oltre a pesantissime offese da parte degli amici di lui contro Taylor e sua madre, malata di cancro.

La relazione tra Taylor e Matty era inoltre arrivata pochissime settimane dopo la rottura con l’attore Joe Alwyn, dal quale la Swift si è separata ad inizio aprile dopo sei anni insieme, una tempistica che ha fatto sospettare a molti che Taylor abbia presumibilmente tradito Joe con Matty. I due cantanti hanno infatti collaborato lo scorso anno nella realizzazione dell’ultimo album di lei, “Midnigths”, e a gennaio la 33enne ha fatto un’apparizione a sorpresa sul palco del concerto dei The 1975.