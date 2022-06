È finita tra Shakira e Gerard Piqué: dopo 12 anni e 2 figli la coppia si separa

Ascolta questo articolo

Dopo più di una decade insieme, Shakira e Gerard Piqué hanno annunciato la loro separazione ufficiale, tra voci insistenti di presunti tradimenti da parte del calciatore. Con un comunicato rilasciato insieme sabato, la coppia conferma la fine della loro relazione, chiedendo alla stampa e ai fan di rispettare la privacy della loro famiglia.

La famosa cantante ed il calciatore confermarono la loro relazione a marzo del 2011, dopo essersi conosciuti sul set del video musicale di Shakira per la canzone “Waka Waka (This Time for Africa)”, brano ufficiale del campionato mondiale di calcio del 2010. Una storia d’amore durata 12 anni e giunta ormai al termine.

“Ci dispiace confermare che siamo in separazione. Chiediamo privacy in questo momento per il bene dei nostri figli, che sono la nostra priorità assoluta. Grazie in anticipo per la vostra comprensione e rispetto“, legge l’annuncio pubblicato dalla coppia. sono genitori di due figli, Milan di 9 anni e Sasha di 7.

La notizia della separazione della coppia arriva dopo settimane di insistenti voci sullo stato della loro relazione. I tabloid spagnoli riportavano da settimane che il calciatore 35enne aveva abbandonato la casa che condivideva con Shakira ed i figli ed era tornato a vivere da solo a Barcellona in un appartamento presso Calle Muntaner, uscendo sempre più spesso a fare festa con i compagni di squadra. Secondo le voci sempre più insistenti, la cantante avrebbe scoperto Piqué con un’altra donna, ed avrebbe quindi lasciato il calciatore dopo il tradimento.

I fan della cantante avevano inoltre notato che nel testo del suo nuovo brano “Te Felecito”, duetto con Rauw Alejandro, Shakira allude a problemi nella loro relazione. “Per completarti mi sono fatta a pezzi / mi hanno avvisata, ma non gli ho dato peso / Ho compreso che sei falso / È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso / non dirmi che ti dispiace, sembri sincero, ma io ti conosco e so che menti”, canta la 45enne nel brano.