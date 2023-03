È finita tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, il regista avrebbe già lasciato la casa di famiglia

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì hanno rappresentato per anni una delle “coppie d’oro” del cinema italiano, ma pare che il loro amore sia adesso giunto a capolinea. Si vocifera infatti che la coppia si sia definitivamente lasciata, e che il regista abbia già abbandonato la casa che condivideva con l’attrice d i figli.

La relazione tra i due iniziò nel 2007 sul set del film “Tutta la vita davanti” uscito nel 2008, una commedia sul mondo del lavoro precario all’interno dei call center diretta dal regista livornese e nel quale recitava l’attrice romana. Dopo l’incontro grazie alla pellicola, la relazione dei due si fece sempre più forte, fino alle nozze due anni dopo.

La coppia si sposò a Livorno il 17 gennaio 2009, giorno del trentesimo compleanno di lei. Il 1 marzo 2010 è nato il primo figlio della coppia, di nome Jacopo, seguito poi il 15 aprile 2013 dalla nascita della figlia Anna, il cui parto è stato ripreso nel film “Il nome del figlio” di Francesca Archibugi. Virzì era già padre di una figlia, Ottavia, nata nel 1989 dalla relazione con l’attrice Paola Tiziana Cruciani.

Il regista 59enne e l’attrice 44enne hanno dato il via ad una consolidata coppia sia nella vita privata che in quella professionale, con la Ramazzotti che è stata protagonista di due film diretti dal marito, “La prima cosa bella” del 2010 e “La pazza gioia” del 2016. Qualcosa poi si è rotto, ed i due si sono separati nel novembre del 2018.

Nel febbraio 2019, pochi mesi dopo la prima separazione, la coppia ci ha ripensato ed è avvenuta una rappacificazione, anche se i due non hanno mai parlato pubblicamente di quanto successo per tutelare la privacy dei loro figli. Dopo 4 anni, la separazione questa volta sembra essere definitiva, secondo quando riportato dal settimanale “Diva e donna”, ed il regista avrebbe lasciato la casa di famiglia, trasferendosi comunque nei paraggi per rimanere vicino ai figli.