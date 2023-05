È finita tra Emma Watson e Brandon Green, la star di "Harry Potter" avvistata con un ex

Dopo 18 mesi insieme, pare che sia giunta a capolinea la storia d’amore tra l’attrice Emma Watson e Brandon Green, figlio del milionario inglese Sir Philip Green. Secondo quanto hanno rivelato alcune fonti ai tabloid inglese, i due si sarebbero infatti lasciati, e nonostante ne sia giunta notizia solo adesso, la rottura non sarebbe recente.

Le fonti indicano infatti che i due si sono separati poco dopo Natale, a seguito di una storia d’amore “seria” durata circa un anno e mezzo. In questo lasso di tempo, i due hanno incontrato i genitori l’uno dell’altra, ed hanno fatto diverse vacanze in famiglia, tra cui una fuga romantica a Venezia durante la quale la coppia fu individuata dai paparazzi.

Brandon, 29 anni, aveva la reputazione di amante delle feste e in precedenza era uscito con una serie di modelle. Cresciuto nel lusso sfrenato nel paradiso fiscale di Monaco, il suo Bar Mitzvah presso il leggendario Hotel Du Cap ha incluso esibizioni di Beyonce e Andrea Bocelli, ed una volta è stato fotografato mentre accarezzava il fondoschiena di Kate Moss in vacanza a St Barths. Tuttavia, più recentemente ha dimostrato interesse per opere di bene, tra cui la biodiversità e gli oceani, ed è stato descritto come “educato e intelligente” dagli amici.

La star 33enne di “Harry Potter”, che dopo aver terminato le riprese della saga si è laureata presso la prestigiosa Università Brown con un semestre di studio ad Oxford, ha avuto relazioni con il giocatore di rugby Tom Ducker, gli studenti di Oxford Will Adamowicz e Matt Janney, tre milionari del mondo della tecnologia, tra cui William ‘Mack’ Knight, e la star di “Glee” Chord Overstreet.

È stata inoltre avvistata nel 2018 mentre condivideva cocktail con il CEO della tecnologia Brendan Wallace, co-fondatore di un fondo di capitale di rischio con il quale potrebbe uscire di nuovo al momento. I due sono infatti stati avvistati insieme a marzo tra il pubblico del concerto di Taylor Swift a Las Vegas.