È finita la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi

In maniera totalmente inaspettata, Wanda Nara ha annunciato la fine della sua relazione con l’ex calciatore e capitano dell’Inter Mauro Icardi. La coppia, dopo un breve periodo di fidanzamento, si è sposata nella giornata del 27 maggio 2014 del quale hanno avuto due figlie femmine: Francesca e Isabella.

Più della relazione ha fatto parlare molto che Mauro Icardi si è messo insieme all’ex moglie dell’amico e compagno di squadra di Maxi López alla Sampdoria. Questa seconda rottura, come riportato da Wanda Nara ai media argentini, sarebbe avvenuto nuovamente a causa di un tradimento da parte di Icardi.

Le ultime indiscrezioni su Wanda Nara e Mauro Icardi

Il primo annuncio viene fatto dalla procuratrice sportiva con una breve storia molto pesante pubblicata su Instagram nella sua lingua madre: “Otra familia mas que te cargaste por zorra!” che tradotto in italiano vuol dire: “Hai rovinato un’altra famiglia per una tr**a”.

La ragazza a cui farebbe riferimento Wanda, sempre secondo i rumor pubblicati dai media argentina, sarebbe Eugenia Suárez, e l’ex opinionista del “Grande Fratello Vip” avrebbe immediatamente smesso di seguirla sui social network alimentando così ulteriori gossip.

In Italia il nome di Eugenia non è molto conosciuto ma China, così conosciuta nel suo paese, ha iniziato nel campo televisivo con alcuni spot pubblicitari e come modella per marchi come “47 Street”, “Como quieres que te quiera”, “Sweet Victorian”, e “Penny Love” per poi partecipare ad alcune sitcom nazionali tra cui “Flor – Speciale come te” e “30 días juntos”. Proprio nei mesi scorsi si è lasciato con l’attore cileno Benjamín Vicuña a causa, sempre secondo le malingue, per Mauro Icardi.

Al momento il calciatore non ha ancora commentato queste voci, che sembrano diventare sempre più veritiere con il passare delle ore, ma per molti il suo silenzio su Instagram può essere una prova più che sufficiente per confermare la rottura da Wanda Nara.