É crisi tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: l’indiscrezione

La coppia composta da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ha abbandonato da poco più di un mese il trono over di “Uomini e Donne“. I due, dopo essersi conosciuti per la prima volta due anni fa, si persero di vista perché Riccardo scelse di tornare con la sua ex storica, Ida Platano. La relazione tra Guarnieri e la Platano è poi terminata definitivamente e lui è tornato in trasmissione.

Con Roberta si sono ritrovati e insieme hanno deciso di abbandonare il programma. Il momento è stato sugellato da tanto di scelta come per i ragazzi del trono classico, con le sedute e i famosi petali rossi. Successivamente la coppia ha documentato il loro amore attraverso delle Instagram storie. Tutto sembrava filare per il verso giusto, con Riccardo che aveva finalmente trovato la sua serenità e Roberta appariva molto più dolce.

Adesso però qualcosa sembrerebbe essere cambiato e una crisi pare si sia abbattuta sulla coppia. I due non stanno più condividendo momenti insieme sui social e diversi fan sono allarmati. A gettare altra benzina sul fuoco, ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano la quale a sua volta ha parlato di una possibile crisi tra Riccardo e Roberta.

“Ma Roberta e Riccardo si saranno già lasciati. Se così fosse, dopo quello che gli disse in una puntata lei, non oso immaginare cosa dirà prossimamente“, queste le parole dell’influencer. Il riferimento di Deianira è al fatto che la Di Padua aveva manifestato alcuni problemi di natura intima, quando lei e il cavaliere erano ancora in trasmissione.

Nello specifico, Roberta non si sentiva desiderata abbastanza da Riccardo. Che i problemi di coppia siano proseguiti e una volta fuori dalla trasmissione, la dama e il cavaliere non si siano trovati? Che abbiano deciso di mettere fine alla loro storia? Oppure è solo una congettura, ma in realtà i due vivono felici e sereni? Al momento tutto tace da parte dei diretti interessati.

Le anticipazioni emerse riguardo l’ultima registrazione di “Uomini e Donne”, hanno parlato di due coppie del trono over formatesi nel tempo, presenti come ospiti. I nomi non sono però venuti fuori. Che si tratti proprio di Riccardo e Roberta? Non resta che attendere la messa in onda della puntata.