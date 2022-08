‘È andato sul suo yacht’: ecco come Totti e Noemi stanno segretamente insieme

Ascolta questo articolo

I rapporti tra l’ex coppia Totti-Blasi sono freddi e i pettegolezzi di questa estate sono molto forti. In questo senso sembra un ritorno ad almeno 15 anni fa, quando le storie d’amore delle celebrità erano un espediente, e appassionavano molto il pubblico.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno preso strade diverse, presentando l’annuncio della loro separazione con toni molto diversi, ma Sabaudia sembra essere al centro di questa storia d’amore. L’ex giocatore della Roma vive in questi giorni nella villa delle vacanze dei coniugi Totti-Blasi sul litorale laziale.

Il Pupone, ex calciatore giallorosso, non fa vita mondana e va in spiaggia quasi ogni giorno. Nelle foto in cui viene ripreso ci sono anche i suoi due figli avuti con Ilary Blasi, che ad agosto trascorrerà i primi giorni di questa estate d’agosto altrove. Ma non lontano da Sabaudia, nella tranquilla San Felice Circeo, è in vacanza anche la nuova compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi.

Finora i due non sono stati visti insieme, ma ci sono alcuni segni di contatto tra loro. Eccellente ragazza della Roma del Parioli, Noemi Bocchi ha sempre trascorso le vacanze estive in Costa Smeralda, ma quest’anno ha deciso di rimanere nel Lazio, stabilendosi a Circeo, la località più esclusiva della costa laziale, un luogo di sobria perfezione. Quest’anno non sembra essere particolarmente abituata alla vita sociale, anche se la si può vedere fare shopping in città.

Qualche giorno fa, tuttavia, è stata vista salire su un tender nella sua casa al mare e spostarsi verso un grande yacht ancorato al largo. Potrebbe aver trascorso lì la giornata e poi essere tornata a terra. Si dice che anche Francesco Totti sia salito a bordo della barca e abbia trascorso del tempo nella tranquillità del mare aperto. Le questioni legali tra Totti e Blasi sono ancora irrisolte e si tratta di un’ingente somma di denaro, per cui entrambi per ora mantengono il riserbo.