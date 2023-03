Dylan Sprouse e Barbara Palvin sono fidanzati

Dopo quasi cinque anni di frequentazione, Dylan Sprouse e Barbara Palvin sarebbero pronti a convolare a nozze. Secondo i bene informati, l’attore e la modella sarebbero infatti ufficialmente fidanzati, anche se i due devono ancora confermare pubblicamente la notizia.

A dare inizio alle voci il fatto che Barbara sia stata fotografata mentre sfoggiava un grosso anello di diamanti all’anulare sinistro all’inizio di questo mese. La 29enne ha sfoggiato un cerchio d’oro con un grande diamante mentre era in giro con Dylan ed alcuni amici comuni durante il Mammoth Film Festival giovedì 2 marzo.

Una fonte vicina alla coppia ha detto alla stampa che la top model ungherese ha “sfoggiato il suo anello alla gente” fin da quando l’ex attore bambino 30enne le ha chiesto la mano, e che i due “sono così felici“. La fonte ha aggiunto:”Sono sempre molto innamorati l’uno con l’altro e l’uno accanto all’altro, ma sono ancora più felici del solito. Non vedono l’ora di iniziare questo nuovo capitolo insieme”.

La coppia ha iniziato a frequentarsi a giugno del 2018, dopo essersi incontrati a una festa l’anno precedente. Dylan ha raccontato di aver inviato alla modella messaggi su Instagram, incoraggiato dal fatto che lei aveva iniziato a seguirlo. “Le ho scritto tipo, ‘Ehi, non so se rimarrai a New York per molto, ma dovremmo uscire insieme se vuoi. Ecco il mio numero’. E lei non mi ha risposto per sei mesi“, ha ricordato. Barbara ha poi fatto la prima mossa importante, volando nel 2018 in Cina, dove Dylan stava girando un film per sei mesi, per il loro primo appuntamento ufficiale.

Dylan è diventato famoso fin da piccolo insieme al gemello Cole. I due attori bambini hanno recitato in “Big Daddy – Un papà speciale” e “Friends“, prima di ottenere la notorietà grazie alla serie “Zack e Cody al Grand Hotel” e “Zack e Cody sul ponte di comando“. Barbara è stata una delle modelle angelo di Victoria’s Secret ed è comparsa nell’iconico numero sui costumi da bagno di Sports Illustrated.