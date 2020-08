Duro sfogo di Raffaella Mennoia, che furiosa sbotta: "Siete lontani dall’intelligenza"

Abbiamo imparato a conoscere e apprezzare Raffaella Mennoia, grazie alla sua collaborazione con Maria De Filippi. Possiamo ormai definire la Mennoia braccio destro di Queen Mary. Difatti dietro programmi di successo come “Uomini e Donne”, “Temptation Island”, vi è proprio lo zampino di Raffaella che è ormai colonna portante nella redazione della De Filippi.

La Mennoia è anche molto attiva sui social e proprio attraverso il suo profilo Instagram, spesso fornisce anticipazioni riguardanti le trasmissioni della De Filippi, pubblica post personali o Instagram stories nelle quali si lascia andare a duri sfoghi. E’ quanto accaduto nell’ultimo intervento social di Raffaella, dove la redattrice si è scagliata contro “vip, pseudo vip e influencer”, come ha asserito, colpevoli di essere andati in vacanza in Sardegna sorvolando completamente l’utilizzo delle mascherine, il rispetto del metro di distanza e il divieto di assembramento sociale.

Le regole imposte dal Governo, necessarie dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus, non sono state rispettate dalla maggior parte degli italiani, in questa estate 2020. E proprio su ciò verte lo sfogo della Mennoia, la quale ritiene che almeno i vip dovessero dare il buon esempio. Per tale ragione, ha sbottato: “E’ incredibile che chi scrive post pubblici abbia passato l’estate tra feste e cene molto lontane dall’intelligenza“.

Raffaella non ha fatto nomi, ma ha proseguito: “Si erano dette vacanze italiane, ma questo non voleva dire andare tutti negli stessi posti della Sardegna senza mascherine e tavolate attaccati nei soliti posti da sfigati per farvi vedere, tanto che vi frega a voi se poi c’è e ci sarà gente senza lavoro. Io vi toglierei la cittadinanza. Influencer, vip e pseudo-vip, le Instagram Stories sono per voi ovviamente: per voi che ci avete fatto due palle tante durante il lockdown di propaganda e adesso? Vi aspetto se ci chiudono di nuovo a venirmi a fare la spesa“.

Parole forti quelle della Mennoia, la quale ha sbottato contro coloro che non hanno avuto rispetto delle regole imposte. Nessun nome è trapelato dalle sue parole, ma solo attacchi generali. Un duro sfogo quella di Raffaela, che di certo non le ha mandate a dire. Nel mentre il Governo ha stabilito che tutte le discoteche vengano chiuse, non sono mancate le critiche e il tutto ha il sapore della sconfitta.