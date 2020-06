Duro scontro tra Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio

Tra i concorrenti della sedicesima edizione del “Grande Fratello“, condotto da Barbara D’Urso insieme a Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, sono stati presenti il modello Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini, conosciuto per essere il fratello di Luca, quest’ultimo ex tronista di “Uomini e Donne“.

Entrambi sono arrivati in finale del “Grande Fratello”, ove Gennaro si classifica in quinta posizione mentre Gianmarco in terza. Proprio durante questa puntata c’è stata una nomination tra i due e a spuntarla è stato Onestini. Ma dopo questa nomination, come c’era da aspettarsi, sarebbe nata una grande rivalità tra Gianmarco e Gennaro.

In queste ore Onestini ha rilasciato un’intervista al settimanale “Novella 2000“, diretto da Roberto Alessi, in cui ha dichiarato che poco prima dell’inizio di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, avrebbe avuto un duro confronto con lui. Ma a dirla tutta, i primi disguidi sono nati per alcune dichiarazioni pesanti fatte da Francesca De André, ai tempi ancora compagna di Gennaro Lillio.

Gianmarco Onestini, come riportato nella rivista, avrebbe cercato in tutti i modi di trovare un punto d’incontro con Gennaro, senza però riuscirci: “Alla fine di Live Non è la d’Urso ci siamo rivisti nei corridoi Mediaset. Mi sono avvicinato per tentare un chiarimento, visto che sono una persona coerente. Lui di botto mi ha gridato ‘vaffa…’. Era fuori di sé… Secondo voi è un modo civile di confrontarsi?”.

Secondo Gianmarco, quest’odio sarebbe causato dall’invidia provata da Gennaro nei confronti del successo ottenuto da Onestini nei paesi iberici, dove ha partecipato al reality show “El tiempo del descuento“, spin-off del “Gran Hermano Vip”, riuscendo a classificarsi in prima posizione: “L’invidia è il sentimento più brutto che ci sia, ne sono convinto. Ha iniziato ad attaccarmi ripetutamente dopo la mia ascesa in Spagna. Prova una rabbia nei miei confronti che supera ogni limite”.