Drusilla Gucci ringrazia i fan dopo l’addio a "L’isola dei famosi"

Drusilla Gucci è una delle rivelazioni in positivo di questa edizione de “L’isola dei famosi“. La pronipote di Guccio Gucci è stata eliminata nell’ultima puntata del reality, ma in molte occasioni Ilary Blasi e gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi le hanno ricordato di essere molto apprezzata dal pubblico da casa grazie ai suoi modi di fare in Honduras.

Probabilmente la scelta di eliminare Drusilla, che ha perso con il 58% del televoto contro l’ex tronista di “Uomini e Donne” Andrea Cerioli, è stato causato dal suo forte dimagrimento. Infatti, durante la prova ricompensa, la diretta interessata manifesta evidenti problemi fisici, rivelando di essere arrivata a pesare solo 43 chili, e ormai non si sente di avere più la giusta energia per cercare di aiutare gli altri naufraghi.

Nonostante l’eliminazione, Gucci su Instagram si dichiara molto felice per l’esperienza passata in Honduras. Drusilla inizialmente ringrazia tutti i fan che l’hanno sostenuta in queste poche settimane, ammettendo di apprezzarsi molto di più grazie al calore della gente.

La Gucci esordisce affermando che non avrebbe mai immaginato di ricevere tanto sostegno e apprezzamento: “Ancora non riesco a rendermene conto, mi pare di galleggiare in un sogno”, continua poi il lungo post di Drusilla, che successivamente aggiunge: “La parola grazie non basta per esprimere le emozioni che provo verso tutte le persone che mi hanno amata e capita. Perché non si è trattato solo di un gioco, mi avete accettata per come sono fatta e così facendo io stessa mi sono voluta più bene”.

Ribadisce nuovamente di aver provato delle forte difficoltà su l’isola, ma fa capire che i problemi vissuti su l’isola sono passati in secondo piano: “Questo percorso è stato durissimo e sapere che fuori c’era un esercito che faceva il tifo per me, mi ha reso davvero felice”.