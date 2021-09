Drusilla Gucci conferma di essersi fidanzata con Francesco Chiofalo: "Di lui mi piace tutto"

Le voci su una possibile relazione tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, conosciuto con il soprannome di “Lenticchio” ai tempi di “Temptation Island“, si sono fatte sempre più insistenze negli ultimi giorni. La verità viene finalmente a galla grazie a una recente intervista rilasciata dall’ereditiera della famiglia Gucci a “Non succederà più“, la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio.

Qui la Gucci conferma questa indiscrezione, rivelando di essere molto felice di aver incontrato un uomo dolce e gentile come “Lenticchio”. Al momento ovviamente non vuole andare più veloce del solito, ma non esclude che possa esserci una convivenza a Roma nel prossimo futuro se le cose continuano ad andare bene.

Le parole di Drusilla Gucci

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” inizialmente la Gucci resta un po’ restia nel parlare della sua vita privata, rivelando di voler tenere dei piccoli segreti tutte per se. Tuttavia il suo “muro difensivo” inizia a crollare quando la conduttrice, Giada Di Miceli, inizia a fare delle domande molto specifiche sulla sua vita privata.

Da questo momento in poi la Gucci inizia a raccontare alcune dettagli mai usciti fino a questo momento: “Di lui mi piace un tutto. Se è stato lui a corteggiarmi? Sì, possiamo dire così. È una persona molto dolce, molto, molto, tantissimo. Ci siamo conosciuti in Turchia, nel corso di un viaggio di lavoro. Dopodiché è successo quello che succede in ogni relazione. Se sono innamorata di Francesco? Certo, ovviamente. Non so ancora se mi trasferirò a Roma. Chi lo sa le vie del destino dove mi condurranno. Entrambi siamo gelosi nel modo giusto”.

Tra le prime a sapere di questa relazione è stata Stefania Gucci, la madre di Drusilla che abbiamo potuto conoscere ai tempi della partecipazione della ragazza a “L’isola dei famosi”. A quanto pare la sua reazione su questa storia d’amore è stata positiva, dal momento che la madre vuole sono il bene per lei.