Drusilla Gucci chiude con Francesco Chiofalo: "Sono schifata e disgustata da lui"

La relazione tra Drusilla Gucci e Francesco “Lenticchio” Chiofalo, attualmente concorrente de “La pupa e il secchione”, sta vivendo un periodo di stallo. La pronipote di Guccio infatti non ha preso benissimo gli ultimi atteggiamenti tenuti sia dal suo ragazzo ma anche da Malena.

Partendo dall’inizio durante la puntata della settimana scorsa del reality show in onda su Italia 1 l’attrice a luci rosse ha recapitato un invito a Francesco Chiofalo: “Ho notato che l’altra sera non mi hai tolto gli occhi di dosso. E ho visto che hai uno sguardo sexy e intrigante. Ho allora avuto un’idea: vorrei passare una notte con te in villa. Ovviamente so che sei fidanzato ma tu le hai promesso che resterai con le mani in tasca e sicuramente è una donna di ampie vedute“.

Dalle sue dichiarazioni Lenticchio non pare rifiutare la proposta di Malena, sottolineando e ironizzandoci un po’ sopra che la sua fidanzata non è così di ampie vedute come crede.

Le dichiarazioni di Drusilla Gucci su Francesco Chiofalo

La Gucci non prende benissimo le parole di Francesco e, rispondendo ai suoi fan sulle storie di Instagram, afferma di aver messo in pausa la sua relazione: “Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto. Sia per come una donna, che sa che quell’uomo è fidanzato, a fare quello che ha fatto, che fa schifo”.

Drusilla si dichiara affranta soprattutto dalle presunte promesse fatte dal suo fidanzato prima di prendere parte a “La pupa e il secchione”: “Son delusa dal comportamento di lui perché c’eravamo detti determinate cose. Io…boh. Sono veramente schifata, non mi viene in mente altra parola. Quindi veramente basta. Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente”.

Con una vicenda del genere quindi non va assolutamente escluso un confronto faccia a faccia tra Drusilla e Francesco, dal momento che già in una recente intervista la ragazza ha affermato di essere pronta a far valere le sue ragioni se avesse visto qualcosa di sbagliato.