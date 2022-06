Dramma per la star di X Factor Tom Mann: la fidanzata muore nel giorno delle nozze

Ascolta questo articolo

Il cantante di X Factor UK Tom Mann ha annunciato che la sua fidanzata Danielle Hampson è morta sabato, la mattina del giorno del loro matrimonio. Il 28enne ha svelato la tragica notizia su Instagram lunedì, raccontando che la ballerina 34enne è morta nelle prime ore di sabato.

Mann, che era diventato noto nello show come membro della band Stereo Kicks, ha condiviso una immagine di Danielle, detta “Dani”, e del figlio Bowie che la coppia aveva avuto otto mesi fa, rivelando che si sente “completamente distrutto“, ma giurando di rimanere forte per il bene del bambino. “Non posso credere che sto scrivendo queste parole, ma la mia amata Dani, la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia vita, è morta nelle prime ore del 18 giugno in quello che avrebbe dovuto essere il giorno più felice delle nostre vite“, legge il post.

Al momento non è stata resa nota la causa della morte della 34enne, che al momento lavorava come dirigente nel campo delle pubbliche relazioni. La famiglia era da poco rientrata in Inghilterra dopo una vacanza in Sardegna lo scorso mese, e la donna non aveva problemi di salute noti .

“Mi sembra di aver pianto un oceano. Non siamo mai arrivati all’altare, non abbiamo potuto dire i nostri voti e fare il nostro primo ballo, ma so che sai che eri il mio intero mondo e la cosa migliore che mi fosse successa. Indosserò questo anello che ero destinato a portare come segno del mio amore incondizionato verso di te“, giura Tom, che frequentava Danielle dal 2015.

Prima di diventare madre, Danielle aveva avuto una carriera di successo come ballerina. Nel 2021 era apparsa nel video di Harry Styles per il singolo di successo “Treat People With Kindness”, mentre nel 2019 aveva preso parte allo “Spice World 2019 tour”, definendo la possibilità di esibirsi con le Spice Girls “il sogno d’infanzia che non credevo si sarebbe mai realizzato“.

Anche il padre Martin Hampson ha pubblicato online un tributo alla figlia scomparsa, definendola “il cuore pulsante della nostra famiglia, la figlia amorevole, di successo e intelligente che pensava sempre agli altri prima che a sé e che era amata da tutti. Sarà sempre la mia principessa“.