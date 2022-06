Dramma per Jack Wagner di Beautiful: il figlio trovato morto in un parcheggio

Ascolta questo articolo

Una terribile tragedia ha colpito la famiglia di Jack Wagner, il cui figlio Harrison è stato trovato senza vita in un parcheggio lo scorso lunedì a soli 27 anni. Jack e la ex moglie Kristina Wagner, entrambi attori veterani di soap opera americane, non hanno al momento rilasciato ai media alcun comunicato sulla morte del figlio.

Il dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato che il 27enne è stato trovato senza vita in un parcheggio di North Hollywood, e che la sua morte è stata ufficialmente dichiarata alle 5:14 di notte. Non sono chiare al momento le cause della morte, ed è in corso una indagine per chiarirne i motivi.

Harrison aveva alle spalle una storia di dipendenza da droghe, e a luglio del 2016 dopo una ricaduta era scomparso per diversi giorni, ma non è chiaro al momento se la droga abbia avuto un ruolo nella sua morte. In passato aveva lavorato come musicista e DJ. Il suo ultimo post su Instagram risale al 22 Maggio, quando aveva pubblicato una foto che lo ritraeva da solo seduto con la caption: “Concentrati. Rimani da solo con te ed i tuoi pensieri”.

Jack è noto al pubblico italiano per aver interpretato dal 2003 il ruolo di Nick Marone, figlio di Massimo Marone e fratellastro di Ridge Forrester, nella famosa Soap “Beautiful” e per il ruolo del Dr. Peter Burns interpretato per sette anni nella popolare serie televisiva anni ’90 “Melrose Place“. L’attore 62enne è noto in America per aver recitato nella soap “General Hospital” dal 1983 al 2013.

Jack e Kristina si conobbero proprio sul set di “General Hospital”, dove lei recita tuttora dopo aver iniziato il ruolo di Felicia nel 1983, e si sposarono nel 1993 prima del divorzio a giugno del 2006. Nonostante la fine della loro storia, i due sono rimasti in rapporti amichevoli nel corso degli anni. Insieme la coppia aveva avuto Peter, oggi 31enne, ed Harrison. Jack ha inoltre una figlia più grande di nome Kerry nata nel 1988 da un rapporto occasionale. In seguito al divorzio Jack è stato fidanzato con la collega di “Melrose Place” Heather Locklear, una storia finita nel 2020.