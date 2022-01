Dramma per il premio Oscar Regina King: il figlio 26enne muore suicida

L’attrice Regina King ha annunciato che suo figlio, il 26enne Ian Alexander Jr., è morto suicida a pochissimi giorni dal suo compleanno. La star di Hollywood ha rilasciato tramite i propri portavoce un comunicato nella serata di venerdì confermando la tragedia avvenuta prima del weekend.

“La nostra famiglia è devastata nel profondo dalla perdita di Ian. Era una luce talmente luminosa, che era interessato profondamente alla felicità degli altri. La nostra famiglia chiede di essere rispettata in questo momento di dolore privato. Grazie“. Ian era l’unico figlio dell’attrice 51enne, avuto con l’ex marito Ian Alexander Sr., produttore musicale. La coppia si era separata nel 2007 dopo nove anni di matrimonio.

È proprio del padre che Ian aveva seguito le orme, interessandosi all’ambito musicale e diventando un deejay e cantante che si esibiva con lo pseudonimo Desduné. Il 19 Gennaio aveva festeggiato il suo 26esimo compleanno.

Spesso Ian accompagnava la madre a svariati eventi e anteprime che la vedevano protagonista in ambito professionale, definendola una “super mamma” che non lasciava che le brutte giornate al lavoro tornassero a casa a rovinare i momenti in famiglia. “È splendido avere una madre con la quale mi piace passare il tempo“, aveva detto in una intervista.

L’attrice premio Oscar aveva spesso parlato del suo amore nei confronti del figlio, definendolo la sua più grande fonte di orgoglio. “Mi emoziono, perché mio figlio è un ragazzo incredibile. Fino a che non diventi madre non capisci cosa sia l’amore incondizionato. Poi dire di capirlo, ma finché non hai un figlio non lo sai“, disse a star, definendo la maternità la migliore esperienza della sua vita.

Regina King, che ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista nel 2019 grazie al ruolo di Sharon Rivers in “Se la strada potesse parlare“, ha alle spalle una longeva carriera con ruoli in film di prestigio come “Ray” e commedie di successo come “Miss F.B.I. – Infiltrata speciale“. Ha inoltre avuto ruoli in serie tv di successo come “The Big Bang Theory“, “24” ed è stata protagonista di “Watchman“. Nel 2020 ha esordito come regista con “Quella notte a Miami…”, ottenendo un enorme successo dalla critica.