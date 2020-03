Dramma per Cristiano Ronaldo, ictus per la madre del calciatore

Dramma per il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo; si apprende che poche ore fa un ictus ha colpito sua madre, alla quale Ronaldo è particolarmente affezionato. La madre, Dolores Aveiro, di anni 65, ha avuto un malore e un mancamento alle ore 5:30 di mattina; è stata subito trasportata in primo soccorso all’ospedale più vicino per avere le prime assistenze.

La madre di Cristiano si è difatti recata all’ospedale Doctor Nelio Mendonça a Funchal in Portogallo, paese natale del fuoriclasse, dove i medici, a seguito di una serie di accertamenti diagnostici, hanno subito provveduto all’intervento chirurgico di trombectomia, allo scopo di disostruire l’arteria che ha provocato l’ictus alla donna.

Con ogni probabilità il figlio andrà al più presto dalla madre, visto il grande legame che lega i due. Grande è stata la preoccupazione del giocatore. Il quotidiano sportivo torinese “Tuttosport” ha divulgato la vicenda riguardante la madre di Ronaldo, riportando anche la decisione del giocatore e dei medici del reparto di riservare la massima discrezione, anche ai fini di evitare di rallentare la guarigione della donna.

Infatti il quotidiano succitato ha da poco riportato: “Il rapido ricovero in ospedale […] potrebbe aver limitato i danni sulla donna che è stata già sottoposta a un intervento chirurgico di trombectomia per liberare le arterie ostruite.” Inoltre il quotidiano ha aggiunto: “La famiglia di Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto riservatezza sul malore per evitare di danneggiare il recupero di mamma Dolores, i medici del distretto sanitario di Madeira sono stati invitati a non fornire informazioni ai media.“

Sarà dunque abbastanza difficile, almeno per il momento, cercare di carpire informazioni circa il reale stato di salute della donna e le condizioni emotive di Cristiano Ronaldo, che di certo con il pensiero della madre in pericolo non darà il massimo durante le prossime partite che dovrà disputare.